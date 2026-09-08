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El Tesoro emite 4.000 millones en una emisión sindicada a 20 años con demanda superior a 82.000 millones

Archivo - Edificio del Banco de España

Archivo - Edificio del Banco de España / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El Tesoro Público español ha emitido este martes 4.000 millones de euros en una emisión de deuda sindicada a 20 años y ha recibido una demanda de más de 82.000 millones, según han informado desde el Ministerio de Economía.

El Tesoro ha abierto libros para la emisión de deuda sindicada a 20 años, con vencimiento en julio de 2047, en formato verde. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander.

La demanda del nuevo bono verde emitido por el Tesoro está por encima de los 82.000 millones, con muy buena calidad (elevada presencia de bancos centrales, organizaciones internacionales, aseguradoras y fondos de pensiones), "lo que reitera la confianza de los mercados en la economía española", según han destacado desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El diferencial final de esta emisión sindicada se queda en 7 puntos básicos sobre el actual benchmark (de referencia) con vencimiento el 30 de julio de 2043, con una reducción de 3 puntos básicos desde el precio inicial anunciado.

Este martes, el Tesoro también ha adjudicado 2.416,82 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a sus niveles más elevados en casi dos años.

Estas dos subastas se celebran antes de la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE), prevista para este jueves, en la que previsiblemente se subirán los tipos según descuentan los mercados con casi un 100% de probabilidad.

Necesidades de financiación de 55.000 millones de euros para 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

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De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

Fuente: El Periódico

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