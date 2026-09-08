Se mantiene la huelga en Airbus tras una nueva votación en asambleas de trabajadores

La plantilla de Airbus ha decidido mantener la huelga indefinida, convocada por CGT, UGT y ÚTIL, que secunda desde el pasado 25 de agosto en las votaciones celebradas entre este lunes y hoy en las planta en España por un estrecho margen del 51,2 % de los votos a favor, frente a un 48,8% que ha apoyado pausar las movilizaciones.

Esta votación ha tenido lugar después de que el pasado viernes Airbus anunciara que la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT -que suman el 88 % de los representantes sindicales en la compañía- llegaron a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, para poner fin a la huelga.

No obstante, poco después, el sindicato UGT negó en un comunicado que firmara "acuerdo ni preacuerdo alguno" con Airbus durante la reunión y explicó que "sólo" había recepcionado la propuesta de la compañía.

Según Airbus, su propuesta de entendimiento define una solución equilibrada al conflicto que permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de la actividad industrial en España.

El sindicato CCOO, mayoritario en Airbus, la valora "muy positivamente", ya que responde a las reivindicaciones y demandas planteadas por los sindicatos y la plantilla, tanto en materia salarial y laboral como en las garantías sobre empleo, cargas de trabajo, inversiones y futuro industrial de Airbus España.

Entre otras muchas medidas sociales y laborales, en materia salarial, se acuerda recuperar el poder adquisitivo de un 7,95 % distribuido proporcionalmente en cuatros años, con subidas del IPC real más un 2 % en 2026 (enero), 2027 (enero) y 2028 (abril), y del IPC real más un 1,95 % en 2029 (abril), además de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables en octubre de este año.

La propuesta de entendimiento se someterá a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España durante este mes de septiembre.

Tras la última votación de esta semana, los sindicatos convocantes han explicado que "sigue habiendo incertidumbre en el desarrollo de algún punto de la propuesta de la empresa", así que se irá votando más veces a lo largo de la semana, según se vaya comunicado la información.

Resultados de la votación

Los votantes del centro de Getafe, que emplea a 9.000 de los 14.500 trabajadores del fabricante aeroespacial, decidieron ayer mantener los parones, con un ajustado 46,2 % de 'noes' y un 45,4 % de 'síes', por el 8,4 % de abstenciones.

En el centro de San Pablo (Sevilla), donde problemas técnicos impidieron la votación ayer, se ha votado este martes a favor de continuar con la huelga, con un 76 % de los votos frente a un 18 % de los votantes que han apoyado pararla, por un 5 % de abstenciones, de acuerdo con fuentes sindicales.

Por su parte, los centros de Cádiz, Illescas (Toledo) y Tablada (Sevilla) votaron ayer a favor de pausar la huelga ante la propuesta de entendimiento alcanzada entre la dirección de la compañía y los sindicatos CCOO, SIPA y ATP.

El 94,3 % de los votos en Cádiz fueron a favor de frenar la huelga (y un 5,7 % de abstenciones), mientras que en la localidad toledana el 'sí' llegó al 59,7 % (frente al 37,6 % del 'no') y, en Tablada, los votos para detener la huelga alcanzaron el 60,2 %, por el 22,7 % del 'no' y el 17,1 % de abstenciones.

Asimismo, el centro de Albacete votó el pasado viernes pausar la huelga y han decidido no continuar con las medidas de presión.

Noticias relacionadas

El fabricante aeroespacial cuenta en España con unos 14.500 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.

Fuente: El Periódico