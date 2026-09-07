Los españoles comen tres millones de pizzas a la semana, más de la mitad de ellas de supermercado

Con el retorno a la rutina, la vuelta al cole y la operación despensa en marcha, en septiembre regresan también las comidas rápidas a mediodía y las cenas para salir del paso en muchos hogares. Y con ellas, los platos preparados renuevan su protagonismo, con los caldos envasados tomando el relevo de los gazpachos y salmorejos y las propuestas a base de pasta italiana o de arroz sustituyendo las ensaladas ya aliñadas. La que sigue imperturbable es la pizza, líder en este segmento (con un crecimiento del 2,6% en 2025) y de la que cada semana se consumen en España del orden de tres millones de unidades. De ellas, entre el 60% y el 65% provienen del supermercado (pizzas refrigeradas y congeladas), mientras que el 35% o 40% restante se adquieren al sector de la restauración ('delivery' y pizzerías).

La pizza representa, según datos de la Asociación de Platos Preparados de España (Asefapre), cerca del 39% de todas las opciones refrigeradas de platos preparados que los españoles meten en su cesta de la compra semanal, con marcas como Dr. Oetker, Buitoni e Italpizza, que conforman el podio de ventas de las congeladas, y Casa Tarradellas, Palacios y Campofrío, en el caso de las refrigeradas. A la pizza, le siguen las patatas congeladas, de las que el año pasado se consumieron 98.056 toneladas (un 3% más que en 2024) y los platos con base de pasta, que alcanzaron las 72.405 toneladas (lo que supuso un aumento del 7,2%), según recoge el informe anual de la patronal de fabricantes.

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"Es un sector que mantiene un crecimiento sólido en la última década, con un incremento del 43,8% en volumen", asegura, por su parte, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, que este verano ha presentado su panel anual sobre el consumo alimentario en España. Con todo, advierte el departamento que dirige el ministro Luis Planas, "este avance no ha sido homogéneo entre todos los productos, y se impulsa en mayor medida por la fuerte expansión de la categoría de las tortillas refrigeradas (186,7%) y el genérico de otros platos preparados (104,8%), en lo que se incluyen las sopas y cremas, que con un crecimiento del 37,4 % presentan una fuerte evolución.

Cambio de hábitos

Los datos confirman el cambio estructural en los hábitos de consumo del que el sector de la distribución lleva tiempo avisando, hasta el punto que algunos hablan ya de la desaparición (o la reducción a la mínima expresión) de las cocinas en los hogares. Así, el 71% de las cenas que realizan las familias en España son ya de plato único, entre otras cosas porque el tiempo que los hogares destinan a cocinar está cayendo en picado, según datos en este caso de la consultora Worldpanel by Numerator (la antigua Kantar). Lo que prima es la conveniencia, una solución lo más sencilla y rápida posible que permita comer o cenar sin demasiado esfuerzo. "Y en este contexto, la categoría de alimentos listos para comer, que han crecido un 55% en los últimos tres años, adquieren un papel relevante", destacaba recientemente en unas jornadas celebradas en Barcelona Joan Riera, director de Atención al Cliente en la oficina que la compañía tiene en la capital catalana.

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Los hogares españoles aumentaron un 5,5% la compra de platos preparados en el año 2025, hasta los 850,11 millones de kilos o litros, indica el ministerio. El consumo per cápita de platos preparados en España fue de 18,15 kilos, lo que supuso, a su vez, un incremento del 5,6% respecto al año anterior. "Aunque no se aprecia un consumo estacional de estos productos, en los meses de diciembre y enero si parece que se intensifica ligeramente la demanda especialmente en volumen, posiblemente porque el impacto de las fiestas navideñas contribuya a la mayor demanda de estos productos ya preparados para el consumo", agrega el mismo informe ministerial.

Los motivos de aquellos que recurren a este tipo de alimentos pasan, además de por la conveniencia, por la falta de tiempo y la escasez de habilidades culinarias. Un estudio de 2024 de la asociación empresarial Aecoc, titulado 'Alimentación de conveniencia-Ready to eat', recogía, por ejemplo, que el 56% de los ciudadanos consume productos listos para comer porque así ahorran tiempo, mientras que un 46% afirman que consumirían aún más productos de este tipo si la oferta de recetas sanas fuera más amplia.