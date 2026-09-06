IA para tu bolsillo: la aplicación que "te ayuda a lograr tus objetivos casi sin darte cuenta"

Septiembre es el mes de plantearse objetivos. Muchas veces llenamos la agenda de pendientes como ir al gimnasio, comer sano, ahorrar más... que uno encima del otro van creando una montaña que más bien parece un alud que podría caer encima de nosotros en cualquier momento.

Por eso, contar con herramientas que nos hagan la vuelta a la rutina más sencilla sin tener que renunciar a ninguno de nuestros objetivos parece una utopía. Aplicaciones como "Goin" sirven precisamente para eso. En este caso, la plataforma permite ahorrar mediante avisos y recomendaciones que, como confesaba una de las usuarias en una reseña a través de Google, "te ayuda a lograr tus objetivos casi sin darte cuenta".

Lo único que tendrás que hacer para empezar a ahorrar es conectar tu tarjeta, asegurándote de hacerlo de forma segura y a través de la aplicación oficial para prevenir fraudes. Después, la aplicación te enviará avisos cuando estés superando el gasto recomendado, te hará recomendaciones para optimizar las compras, e incluso ayudará con gestiones como la declaración de la renta.

Además, hay ciertas marcas asociadas a la aplicación que ofrecen un porcentaje de "cashback" o reembolso al comprar vinculado a la aplicación.

De esta manera será mucho más fácil corregir esas decisiones del día a día que poco a poco van cavando un agujero en el bolsillo.