Tres reglas de oro para reducir los caprichos y ahorrar cientos de euros al mes sin renunciar a tu nivel de vida

Después de una semana intensa de trabajo o de un día complicado parece prácticamente imposible decirle que no a ese carrito de la compra en una plataforma de e-commerce o a esa aplicación de comida a domicilio. Sin embargo, capricho a capricho se puede ir construyendo una base muy negativa que no solo supondrá un agujero para el bolsillo, también hará que se acumulen en casa artículos como ropa o productos innecesarios, o que la comida basura le pase factura a la analítica.

Para poder tener una base de ahorros en el futuro, una casa en orden y una buena salud es imprescindible ponerse límites a la hora de gastar, sea cual sea el sueldo del que se disponga.

Por eso, algunos expertos, como la influencer financiera Paula Rose (@soypaularose) están compartiendo pequeñas guías con sus trucos a la hora de ahorrar.

Esta creadora de contenido ha dejado en su canal de TikTok sus tres reglas imprescindibles, adaptables a cualquier tipo de sueldo.

La lista de las 24 horas

Esta norma y sus diferentes variaciones son algunas de las más escuchadas de la boca de gurús financieros. Se trata de que, cuando tengas un capricho, en lugar de ceder al impulso en un primer momento, lo dejes en cuarentena. De esta manera, cuando hayan pasado 24 horas, como en el caso del consejo de Paula Rose, o siete días como sugieren otros economistas, el deseo será menos intenso y en algunas ocasiones no sentirás esa necesidad de comprarlo.

Uno dentro, uno fuera

Esta puede ser una de las reglas financieras más sencillas y a la vez más práctica. Simplemente debes deshacerte de un producto cada vez que compres otro de la misma categoría. De esta manera, si compras un jersey tendrás que vender, donar o tirar otro de tu armario en menos de 24 horas o una semana. Estarás ahorrando dinero al contenerte más a la hora de comprar, pero también espacio al no aumentar la cantidad de cosas que almacenas.

Planea los caprichos

Preasignar el dinero destinado a los antojos puede ayudar a poner límites a aquellos a los que les cueste un poco decirse que no a sí mismos, ya que delimitará por defecto el presupuesto y al ver cerca el límite de gasto, será más fácil decir que no a los caprichos más superfluos.

A su vez, es imprescindible ir construyendo un fondo de emergencia con el que poder sobrevivir de dos a tres meses para tener cubiertos posibles imprevistos.