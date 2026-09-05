El mayor propietario de hoteles en primera línea del sur de Europa mira a la bolsa para seguir creciendo

El que hoy es el mayor propietario de hoteles vacacionales en primera línea de playa del sur de Europa mira a la bolsa para seguir creciendo. Hotel Investment Partners (HIP), la inmobiliaria participada por el gigante estadounidense Blackstone y el fondo soberano de Singapur GIC, tiene el parqué como opción favorita para seguir engordando un ‘bicho’ valorado ya entre 6.000 y 6.500 millones de euros. Una compañía que nació hace poco más de una década en el seno de Banco Sabadell para resolver un problema heredado de la crisis: qué hacer con buena parte de la exposición hotelera que había recibido tras hacerse con la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo. En lugar de vender la deuda y pasar página, el banco apostó por quedarse con los mejores activos, invertir en ellos y capturar su recuperación de valor. Filosofía que hoy se mantiene intacta.

De aquella decisión nació HIP en 2015. La plataforma fue fundada bajo el paraguas de Sabadell por tres socios españoles, entre ellos Alejandro Hernández-Puértolas. Durante los dos años siguientes adquirió 17 hoteles y levantó un equipo de unas 40 personas. El banco había heredado un volumen relevante de créditos ligados al turismo y vio en determinados hoteles una alternativa a liquidarlos deprisa: convertir problemas de balance en activos capaces de recuperar valor mediante inversión y tiempo.

La apuesta tenía algo de contracorriente. El gran capital inmobiliario estaba entonces mucho más familiarizado con el hotel urbano que con el resort vacacional, un negocio más estacional, operativo y muy fragmentado entre cadenas y familias. Algunos fondos, como Azora o Starwood Capital, habían empezado ya a explorar el reposicionamiento de resorts en Mallorca y Canarias, pero HIP fue uno de los primeros actores que intentó convertir esa tesis en una plataforma de escala.

La fórmula consistía en identificar hoteles envejecidos pero bien situados, acometer una reforma profunda, elevar su categoría y volver a ponerlos en el mercado con una propuesta y un operador diferentes. Entre 2017 y 2025, HIP destinó más de 800 millones de euros a transformar y reposicionar su cartera actual. Fuentes próximas a la inmobiliaria cifran en alrededor de 40 los hoteles reabiertos tras grandes reformas durante los últimos seis o siete años.

De Sabadell a Blackstone

En 2017, Banco Sabadell abrió un proceso dual para decidir el futuro de HIP: salir a Bolsa o cerrar una venta privada, proceso al que fueron invitados solo Blackstone y Brookfield. Finalmente ganó Blackstone. En octubre de 2017, en pleno referéndum de independencia en Cataluña, Sabadell canceló la salida al parqué y vendió la hotelera al fondo estadounidense por 630,7 millones de euros, aunque apenas un año después llegó el verdadero salto de escala. Convencido del ciclo alcista en el sector, Blackstone lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) de 1.800 millones de euros sobre Hispania, socimi propietaria de una cartera de 45 hoteles, participada, entre otros, por el polémico magnate norteamericano George Soros.

Tras ese crecimiento inorgánico, HIP inició una nueva fase, la expansión internacional, con el desembarco en Grecia en 2019, en Portugal en 2020 y en Italia en 2021. En esta fase, la hotelera siguió ampliando su 'portfolio', reforzándose con activos estrella en costa y desprendiéndose de los inmuebles no estratégico. Hasta 2023, cuando Blackstone dio entrada en el capital a un nuevo socio, el gigante GIC, que pagó alrededor de 1.400 millones de euros por el 35% de los títulos.

Hoy, HIP cuenta con 61 hoteles y unas 20.000 habitaciones en España, Grecia, Portugal e Italia: el 78% de las habitaciones está frente al mar y cerca del 95% son cuatro o cinco estrellas. Lejos del modelo de cadena, esta compañía opera como una inmobiliaria y gestora de activos: compra los inmuebles, decide su posicionamiento y la inversión y encarga después la operación a grupos especializados, como Marriott, Hyatt, Hilton, Meliá, Barceló o Lopesan, entre otros, principalmente mediante contratos de management, en los que el gestor cobra en función del beneficio que genera el hotel, pero todo el negocio es de la propia empresa.

La bolsa para seguir comprando

Ese es el contexto en el que HIP se prepara para decidir su regreso al mercado de capitales. La inmobiliaria resolverá en las próximas semanas si activa definitivamente la salida a bolsa, prevista entre mediados y finales de octubre, según confirman fuentes próximas a la operación. Morgan Stanley, Citigroup y Goldman Sachs lideran el proceso como joint global coordinators; BNP Paribas, Banco Santander, Bank of America, Crédit Agricole y Société Générale como joint bookrunners, Alpha Bank, RBC, JB Capital y Kempen como co-lead managers, y CBRE como valorador independiente.

La operación contempla una salida de bolsa en la que posiblemente los actuales accionistas se desprenderán de títulos (OPV), pero también una oferta pública de suscripción (OPS) de hasta 750 millones de euros con la que la compañía espera poder financiar más adquisiciones. La valoración de la plataforma que se maneja actualmente se sitúa entre 6.000 y 6.500 millones, el mayor debut de una inmobiliaria desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. De producirse este hito, HIP no pretende disparar el ritmo de compras. Excluyendo Hispania, la plataforma ha incorporado históricamente alrededor de tres hoteles al año. La intención es mantener ese crecimiento selectivo y la empresa asegura que cuenta con un pipeline relevante.

El mayor casero en el destino escogido por el 25% de los viajeros

El viento de cola que sostiene la apuesta de Blackstone y GIC está en la demanda. Aproximadamente uno de cada cuatro viajeros vacacionales del mundo elige el sur de Europa, fundamentalmente España, Italia, Grecia y Portugal. Los cuatro países acogieron conjuntamente el 14% de los visitantes internacionales que pernoctaron en 2025 y las llegadas a los mercados en los que opera HIP han crecido desde 2015 a una tasa anual media del 3,5%, frente al 2,5% registrado en Europa y el 2,4% mundial. "Es el mercado vacacional más importante del mundo", resumen fuentes próximas a la inmobiliaria.

A ello se suma otro fenómeno especialmente valioso para un propietario de hoteles: la temporada se está alargando. Parte del crecimiento de HIP en los últimos años está surgiendo en los meses que hace apenas unos años eran considerados temporada media o incluso baja. En algunos destinos, octubre ha dejado de ser el interrogante sobre cuándo cerrar el establecimiento y la frontera empieza a desplazarse hacia noviembre. Eso no significa que el negocio esté libre de amenazas. Entre ellas, la elevada dependencia de los grandes mercados emisores del norte de Europa, especialmente Reino Unido, Alemania y los países escandinavos. Una recesión, una caída del consumo o cualquier shock económico en estos países tendría impacto en ocupaciones y tarifas.

La singularidad está en que mientras la demanda crece la oferta tiene muchas más dificultades para hacerlo. El mercado de grandes hoteles en primera línea de playa está extraordinariamente atomizado. Los cálculos internos de la empresa identifican alrededor de 500 establecimientos de más de 200 habitaciones frente al mar en los principales destinos vacacionales maduros del sur de Europa. "Hace veinte años había 500 y dentro de veinte años habrá 500", explican gráficamente fuentes próximas a la compañía, en referencia a las dificultades urbanísticas, medioambientales y físicas para desarrollar nuevos grandes complejos en esas localizaciones.

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Además, buena parte de estos complejos continúan en manos de familias, según las estimaciones que maneja la inmobiliaria. No existen, por tanto, grandes bolsas de activos que permitan a un fondo desembarcar con miles de millones y levantar rápidamente otra HIP. Las operaciones se hacen normalmente hotel a hotel o en pequeños paquetes en negociaciones que pueden prolongarse durante dos o tres años. La sucesión familiar es, de hecho, uno de los principales catalizadores de venta. HIP estima que más de la mitad de las familias propietarias que tiene identificadas afronta algún problema de relevo generacional. Son establecimientos que en muchos casos fueron levantados hace décadas y necesitan inversiones de 15, 20 o 25 millones de euros para modernizarse, pero cuyos hijos o nietos no siempre quieren seguir dedicándose al negocio.