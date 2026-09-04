Volkswagen se dispara un 6% en bolsa tras dar luz verde a su mayor plan de transformación

Las acciones de Volkswagen subían alrededor de un 6% en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes, después de que el consejo de supervisión del grupo alemán haya dado luz verde a su plan de transformación con horizonte 2030.

En concreto, los títulos del fabricante avanzaban un 6% hacia las 9.30 horas en la Bolsa alemana, hasta situarse en 80,94 euros por acción.

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó este jueves por unanimidad el denominado 'Future Plan 2030', presentado por el consejo de administración y concebido para reforzar la competitividad de la compañía y adaptar su estructura a los profundos cambios que atraviesa la industria del automóvil.

Entre las principales medidas figura despidos en todo el mundo que afectarán a unos 50.000 puestos de trabajo, incluidos cargos directivos, ante el aumento de la competencia internacional, los cambios en la demanda y la transformación tecnológica del sector.

Esta cifra se suma a la reducción de otros 50.000 empleos ya acordada y anunciada por el grupo para finales de la década.

Volkswagen considera que este ajuste es "esencial" para adecuar su plantilla a la evolución económica y garantizar la competitividad de la compañía a largo plazo.

La empresa define el programa como la "transformación estratégica más profunda de su historia" y articula la hoja de ruta en torno a 12 iniciativas orientadas a hacer al grupo y a sus distintas marcas "más resilientes y competitivos".

El plan contempla además inversiones por valor de 135.000 millones de euros en capital e investigación y desarrollo durante el periodo comprendido entre 2027 y 2031, al tiempo que prevé medidas para reducir costes y simplificar las estructuras corporativas.

El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, ha señalado que la aprobación del plan supone "una fuerte señal para el futuro" del grupo y ha asegurado que la compañía quiere asumir su responsabilidad con sus trabajadores, sus socios y el empleo industrial a escala mundial.

Sin novedades sobre Seat

Uno de los aspectos más destacados del plan afecta a la capacidad productiva de Volkswagen en Europa. El fabricante reconoce que su red de plantas europeas supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos.

En este contexto, la compañía advierte de que, bajo las condiciones actuales, no puede garantizar una asignación competitiva de producción para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm durante el periodo comprendido entre 2031 y 2034.

Volkswagen elaborará antes de finales de junio de 2027 un plan para definir una estructura productiva europea sostenible y competitiva. Por el momento, esta revisión no afecta ni a la planta de Martorell ni a Seat.

De hecho, la comunicación oficial sobre el acuerdo alcanzado por el Consejo de Supervisión no incluye referencias al futuro de la marca española.

El medio económico alemán 'WirtschaftsWoche' había publicado previamente que la dirección del grupo estudiaba una reorganización de Seat que podría implicar su desaparición como marca después de 2029 y la concentración de recursos en Cupra.

Ante estas informaciones, desde el fabricante de Martorell señalaron este jueves que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

Menos modelos y mayor eficiencia

Otro de los ejes del plan pasa por simplificar de forma significativa la gama de vehículos del grupo. Volkswagen plantea reducir para 2035 alrededor de un 50% su cartera de modelos y aproximadamente un 75% la complejidad de su oferta.

El objetivo es concentrar mayores volúmenes de producción en un número menor de vehículos y aprovechar mejor las economías de escala.

En el plano financiero, Volkswagen se ha marcado como objetivo alcanzar en 2030 una facturación anual equivalente a la venta de nueve millones de vehículos y lograr un margen operativo del 9%, lo que se traduciría en un resultado operativo cercano a los 31.000 millones de euros.

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El grupo prevé además situar sus costes generales en torno a los 37.000 millones de euros y destinar 135.000 millones entre 2027 y 2031 a inversiones de capital y actividades de investigación y desarrollo.