España propone a la UE crear un impuesto especial para petroleras y gasistas para combatir el cambio climático

España diseña un ‘megaplán’ para que la UE se rearme para combatir el cambio climático. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha enviado a la Comisión Europea una propuesta para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos. Una propuesta que incluye la creación de un impuesto específico sobre los beneficios de petroleras y compañías gasistas para financiar las políticas necesarias contra el cambio climático.

La propuesta plantea un “enfoque integral” para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar medidas de resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y asegurar la dotación de los recursos financieros necesarios para acelerar la adaptación en toda Europa.

'Quien contamina paga'

España quiere impulsar la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático (complementario de los instrumentos verdes ya previstos en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y en particular del Fondo Europeo de Competitividad), dotado de nuevos recursos, incluido un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas, y también a los aviones privados, bajo el principio de “quien contamina paga”.

"Estas nuevas necesidades deben ir acompañadas de nuevos recursos que podrían generarse mediante mecanismos innovadores, como gravámenes relacionados con el clima (como en el transporte aéreo premium) y otros instrumentos fiscales, incluido un Gravamen Europeo de Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas, que se convertirá en un Nuevo Recurso Propio Europeo", defiende el Gobierno en la propuesta remitida por la vicepresidenta Aagesen al comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra. "este instrumento se basaría en principios ya establecidos en la legislación ambiental europea (internalización de los costes ambientales a través del principio de quien contamina paga y los marcos de responsabilidad ampliada del productor)".

Otras opciones que plantea el Ejecutivo español pasan para financiar el nuevo fondo pasarían por utilizar instrumentos de deuda europeos para ayudar a cerrar el problema de "brecha de financiación" entre diferentes estados miembro. En este sentido, la propuesta española reclama que la UE cuente con “instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática”, como podría ser un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayudara a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacios con el clima. “Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds)”, apuntan fuentes gubermanentales.

La propuesta española por que la UE establezca la obligación de que todo los procesos de planificación y toma de decisiones públicas evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos y también que las inversiones privadas interioricen esos riesgos vinculados a la emergencia climática. El objetivo es que las políticas públicas y las inversiones privadas “no sólo no dañen, sino que también evalúen e integren los riesgos climáticos y refuercen las capacidades de adaptación”.

Una flota europea de aviones antiincendios

España propone establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, con la creación de un mecanismo europeo de despliegue rápido con recursos compartidos. "Europa debe ser capaz de actuar conjuntamente en emergencias climáticas", se recoge en el informe del Gobierno español. "Debe establecerse un Sistema Permanente de Respuesta a Emergencias Climáticas de la UE, mejorando los mecanismos rescEU hacia una capacidad de despliegue rápido totalmente integrada, equipada con un conjunto mejorado de recursos compartidos (por ejemplo, una flota aérea de extinción de incendios dedicada de la UE), herramientas avanzadas de respuesta a desastres, sistemas de intercambio de datos, programas de formación y protocolos comunes y marcos logísticos escalables".

España defiende mejorar la capacidad de resiliencia europea frente a la emergencia climática, pero además que sea una "resiliencia justa". El Gobierno reclama garantizar "una distribución equitativa de los costes y beneficios de la adaptación climática", dado que la "vulnerabilidad climática está fuertemente correlacionada con las disparidades sociales y económicas". "Promover la cohesión social requiere identificar a los más vulnerables a los riesgos climáticos y permitir una participación pública significativa. Evaluar los impactos diferenciales del cambio climático en la geografía europea y abordar sus implicaciones sociales, económicas y ambientales es clave para garantizar la cohesión regional y promover la resiliencia a largo plazo a nivel de la UE".

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