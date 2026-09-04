Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Dar una segunda vida a los productos se ha convertido en un gesto cada vez más habitual entre los consumidores. Según una encuesta realizada por Beruby para Amazon sobre el auge de la compra de segunda mano en familias en España, dos de cada tres consumidores en España afirman haber comprado productos de segunda mano, ya sea a través de particulares, tiendas o empresas especializadas. Y detrás de esta tendencia hay una motivación clara: para más del 75% de los encuestados, el ahorro es la principal razón para elegir este tipo de productos.

Además, recién entrado septiembre, la vuelta al cole se hace cada vez más difícil para muchas familias porque vuelven de un periodo vacacional en el que han tenido un aumento de gastos debido a viajes y ocio y se enfrentan a un regreso a la rutina en el que los precios cada vez están más disparados.

Este asunto ha sido debatido en una mesa organizada por Amazon bajo el pilar de la segunda mano como alternativa de ahorro, con Fernando Antón, Director de Comunicación de Amazon en España; Paloma Blanc, creadora de contenido a través de su cuenta @7paresdekatiuskas, desde la que comparte su día a día al frente de una familia de 11 miembros; y Pablo Foncillas, consejero, docente e investigador especializado en innovación y management, en la que además se han debatido algunos de los resultados de la encuesta.

El mercado de segunda mano ha existido siempre, y dependiendo de la zona geográfica ha tenido más o menos impacto. "Otra cosa es que en España haya tenido una percepción quizás no muy positiva porque veníamos de una economía y sociedad de posguerra, y en cierta medida incluso diría que estaba estigmatizado; pero en otros mercados como el Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, cada uno con formatos distintos, ha estado muy presente", apunta Foncillas.

De acuerdo a la encuesta, el ahorro se consolida como uno de los principales motivos para recurrir al mercado de segunda mano durante la vuelta al cole. De hecho, el 74% de los consumidores considera que comprar productos usados o reacondicionados permitiría reducir en más de un 20% el gasto total. Los libros de texto son los artículos que despiertan una mayor predisposición a ser adquiridos de segunda mano (87,2%), seguidos del mobiliario de estudio (75,6%) y de los dispositivos electrónicos, como tabletas u ordenadores (73,7%). Completan la lista los instrumentos musicales (63,5%) y el material deportivo (59,5%).

La vuelta al cole se consolida como uno de los periodos de mayor desembolso para los hogares españoles y también como uno de los momentos en los que más se hace notar el encarecimiento del coste de la vida. Más de la mitad de los consumidores (51,5%) prevé gastar más este año que en el anterior, una percepción que está directamente relacionada con la subida de precios, que es apreciada por el 67% de los encuestados.

La tienda de segunda mano en Amazon tiene cada vez más éxito, y las familias recurren a esta alternativa a la hora de hacer compras para la vuelta al cole como instrumentos de música, equipación deportiva o productos de informática. Cabe decir que las categorías con más ventas de segunda mano en España son informática, hogar y cocina, telefonía y fotografía. Antón señala que es una tendencia al alza y que es cada vez menos estigmatizada: "Ahora no se tiene que ocultar que se compran productos de segunda mano. Antes era un tema tabú y ahora es todo lo contrario, motivado también por el ahorro", ha afirmado en la mesa.

Blanc, madre de nueve hijos, gasta unos 3.000 euros al mes solo en alimentación, y lamenta que el coste de la vida sea tan caro, pero ve la segunda mano como una alternativa: "Es una tendencia absoluta tirar del mercado de segunda mano y nos está contagiando a la gente más mayor que quizás era más reticente".

La confianza se convierte en un factor determinante a la hora de optar por productos de segunda mano o reacondicionados. Según la encuesta, contar con una garantía es el elemento que más seguridad aporta a los consumidores (52%), seguido de disponer de una descripción detallada del estado del producto (42%). También ganan peso la revisión previa por parte de profesionales (38%) y la posibilidad de contar con opciones de devolución (31%).

Por su lado, Antón ve un cambio de tendencia en cuanto al consumo de los productos por parte de los usuarios de Amazon. Cree que la confianza en la empresa y en el producto es el éxito que ha llevado a que la segunda mano sea cada vez más usada por parte de los clientes en España. "Amazon inspecciona todos los artículos devueltos: los prueba, limpia y repara cuando es necesario, y los pone de nuevo a la venta con descuento", ha afirmado.

Reconoce que es una opción que mucha gente se plantea, por motivos de sostenibilidad, pero también económicos.

Una de las claves de Amazon es la fuerte inversión que hacen en almacenaje y logística para ofrecer al usuario la mejor experiencia de compra. La compañía comenzó ofreciendo productos de segunda mano desde hace 20 años, y en España desde su lanzamiento hace 15 años. Desde entonces, la compañía ha seguido invirtiendo en su oferta de segunda mano.

01/09/2026.Madrid.Foto Xavier Amado.Evento Amazon / Xavier Amado / EPC

La combinación de motivos económicos y medioambientales está impulsando a cada vez más consumidores a recurrir a este tipo de productos, especialmente en aquellos bienes cuyo precio nuevo puede suponer un desembolso importante. De esta forma, el mercado de segunda mano se consolida como una opción que permite cuidar el bolsillo al mismo tiempo que se apuesta por un modelo de consumo más circular y responsable.

Blanc recalca la dificultad económica que tienen las familias a la hora de afrontar distintos periodos durante el año: "Mucho se habla de la cuesta de enero, pero la cuesta de septiembre es bastante considerable".

Argumenta que muchas familias tienen que hacer un gasto mucho mayor a la hora de afrontar un nuevo curso debido a que los hijos empiezan una nueva etapa y crecen, por lo que hay que renovar el material constantemente.

"Cada vez más tiendas apuestan por la primera y por la segunda mano. Nosotros lo que queremos es que el producto siga teniendo valor. Nuestro objetivo es intentar evitar que el producto se devuelva", señala el responsable de comunicación corporativa de Amazon en España.

La inteligencia artificial potencia el mercado

La inteligencia artificial también está contribuyendo a impulsar el consumo de segunda mano, al hacer que la compra y venta de productos usados sea un proceso más sencillo, rápido y personalizado. Las plataformas pueden utilizar esta tecnología para analizar las preferencias de los usuarios y ofrecerles recomendaciones ajustadas a sus necesidades, facilitando la búsqueda entre miles de productos. Foncillas señala que "va a tener un papel importantísimo en cuanto a la recomendación y la comparación de productos".

Desde Amazon señalan que esta tecnología les está ayudando a conocer mejor los gustos y tendencias de sus clientes. Esta tecnología está favoreciendo una mayor confianza en el mercado de segunda mano. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar imágenes y características de los productos para ayudar a determinar su estado, detectar posibles anomalías o identificar artículos similares. Blanc señala que la inteligencia artificial la ha ayudado mucho sobre todo para comparar precios de productos y ver su disponibilidad. Agradece que exista esta herramienta en el entorno digital porque supone un ahorro de tiempo en el día a día.