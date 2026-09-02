Fusión transfronteriza
Cirsa y Lottomatica acuerdan su fusión para crear un gigante mundial del juego
La compañía catalana será absorbida por el grupo italiano y sus actuales accionistas controlarán alrededor del 32,5% del capital resultante
Cirsa y Lottomatica han alcanzado un acuerdo vinculante para fusionarse mediante una operación transfronteriza intracomunitaria que supondrá la absorción de la compañía española por parte del grupo italiano. La operación dará lugar a uno de los grandes grupos mundiales del sector del juego y las apuestas deportivas, según ha comunicado este miércoles Cirsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, también ha suscrito el acuerdo con el objetivo de asumir distintos compromisos relacionados con la operación. Entre ellos figura su obligación de votar a favor de la fusión en la junta general de accionistas de Cirsa que deberá aprobarla.
Según los términos pactados, los accionistas de Cirsa recibirán 0,668 acciones de nueva emisión de Lottomatica por cada título de la compañía española que posean.
Con esta ecuación de canje, el conjunto de los actuales accionistas de Cirsa pasará a controlar aproximadamente el 32,5% del capital de Lottomatica una vez completada la integración.
Antes de que la fusión se haga efectiva, Cirsa prevé además repartir entre sus accionistas un dividendo extraordinario de unos 262 millones de euros con cargo a la prima de emisión.
Las acciones de Lottomatica seguirán cotizando en Euronext Milan y está previsto que, tras completarse la operación, comiencen también a negociarse en las Bolsas de Valores españolas.
La compañía española ha señalado que el cierre de la operación está condicionado al cumplimiento de distintos requisitos. Entre ellos se encuentran la aprobación de la fusión por las juntas generales de ambas sociedades, la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y que los accionistas de Cirsa que ejerzan su derecho de enajenación no representen más del 5% de su capital social.
Cirsa y Lottomatica prevén que la fusión pueda quedar completada durante el segundo trimestre de 2027.
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Fuente: El Periódico
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