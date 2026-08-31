La norma financiera más simple del mundo te hará ahorrar una cantidad mayor de lo que imaginas

Ahorrar es un dolor de cabeza para muchas familias, sobre todo en las primeras semanas de septiembre, cuando se ajustan las cuentas de las vacaciones y puede parecer que la vuelta a la rutina va acompañada de pagos inabarcables.

Por eso, es el momento ideal para revisar también los sistemas de prevención de gastos que se siguen en la casa, y de esta manera implementar algunos nuevos que funcionen mejor.

Existen gran cantidad de trucos centenarios que ya las abuelas utilizaban para optimizar el ahorro. Sin embargo, las nuevas formas de compra y de pago, como los comercios online, hacen que algunos de estos sistemas se hayan quedado anticuados. La posibildad de comprar por internet hace que los pequeños caprichos sean más fáciles de obtener, condicionando un aumento en los llamados "gastos hormiga".

El 41% de los consumidores planea realizar compras ‘online’ esta Navidad. / DDG

Los antojos, dos días en cuarentena

Una buena forma de ahorrar en desembolsos de este tipo es implementar la "norma de las 48 horas". De esta manera, los caprichos se mantendrán en el carrito virtual durante, al menos, 48 horas. Si pasado este tiempo siguen siendo deseados, es momento de comprarlos.

Aunque parezca una tontería, evitar la inmediatez es una de las mejores formas de ahorrar, ya que disminuye la intensidad emocional con la que el comprador se relaciona con el objeto. Esto hace que, en la mayoría de las situaciones, no se desee con la misma intensidad y el usuario sea capaz de pensárselo dos veces.