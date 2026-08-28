Podrás ahorrar 50 euros al año si sigues estos trucos
Se proponen cuatro métodos caseros y naturales para mantener la ropa fresca y suave ahorrando un dineral en suavizante
El suavizante es uno de esos agujeros negros en el bolsillo por los que se va el dinero sin que realmente merezca la pena, ya que existen decenas de alternativas naturales que mantienen la ropa limpia sin aromas artificiales o químicos innecesarios. De media, una familia gasta más de 50 euros en este producto anualmente.
Para reducir el uso de suavizante convencional sin perder la frescura y suavidad que buscamos en la ropa, el suavizante, las bolas de secado y el bicarbonato son las mejores opciones.
Este primer método, el de sustituir el suavizante de toda la vida por media taza de vinagre no solo será ideal para tu colada y reducirá el contacto de tu piel con disruptores endocrinos, sino que también será beneficioso para el funcionamiento de tu lavadora.
Neutraliza los malos olores, elimina los restos de detergente que pueden dejar acartonada la ropa y, además, no deja olor a vinagre.
Para aquellos que utilicen secadora, han de saber que existen unas bolas que, ya sean de lana o de silicona, reducen la electricidad estática, el acartonamiento y suavizan los tejidos de la ropa de forma natural. No es necesario añadir ningún tipo de químico, porque estas bolas trabajan de manera mecánica.
Otra opción que resulta ideal es la de añadir bicarbonato en el tambor. Dos cucharadas de bicarbonato de sodio añadidas directamente en el tambor, junto al detergente, ayudarán a regular el pH del agua, potenciando así la suavidad de las prendas.
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