El Ibex 35 recupera los 20.000 puntos a la espera de las pistas de Warsh sobre los tipos

El Ibex 35 ha arrancado la última sesión de la semana con una subida del 0,72%, hasta los 20.024 puntos, recuperando así la cota de los 20.000 enteros que perdió el jueves, cuando el selectivo español se dejó un 0,93%.

Si bien uno de los grandes protagonistas de esta semana era Nvidia, que compartió este miércoles sus resultados para el segundo trimestre, donde obtuvo un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros), un 126% más que un año antes, la estrella de la jornada será la esperada intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en Wyoming (Estados Unidos)..

Warsh se estrena este viernes como presidente de la Fed en la tradicional reunión anual de bancos centrales, que se celebra desde 1982 en esta localidad de Wyoming. Su discurso llega en un momento especialmente sensible para los mercados, con los inversores pendientes tanto de la política monetaria estadounidense como de la evolución de la deuda del país.

El mercado espera que el máximo responsable de la Fed ofrezca alguna señal sobre la trayectoria de los tipos de interés y valore las recientes tensiones en el mercado de deuda estadounidense, después del fuerte repunte de las rentabilidades exigidas a los bonos y tras superar la deuda de Estados Unidos los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros).

El petróleo, en el punto de mira

La atención de los inversores también estará puesta en la evolución de las tensiones en Oriente Próximo y, especialmente, en la situación del estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo. Estados Unidos ha asegurado que ha retirado las minas que Irán habría colocado meses atrás en las rutas marítimas del estrecho, mientras Washington mantiene el bloqueo a los puertos iraníes.

Irán, por su parte, ha elevado el tono de sus advertencias a Estados Unidos. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, aseguró este jueves ante el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que Teherán respondería con dureza a cualquier acción estadounidense que considerase «malévola».

Qatar e Irán han abordado además los esfuerzos para rebajar la tensión y la posibilidad de establecer, junto con Omán, un corredor marítimo temporal a través del estrecho de Ormuz, además de un proyecto conjunto para retirar minas de la zona.

Pese a la incertidumbre geopolítica, el petróleo cotiza a la baja en la apertura europea. El Brent, de referencia en Europa, retrocede un 0,6%, hasta los 87,9 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense baja un 0,8%, hasta los 82,8 dólares.

La banca impulsa al Ibex

En los primeros compases de la sesión, la banca lideraba las subidas del selectivo español. CaixaBank avanzaba un 1,11%, seguido de Santander (+1,10%) y BBVA (+1,09%). Sabadell y Unicaja también registraban avances superiores al 0,9%, mientras Bankinter ganaba un 0,87%.

Entre los valores que también destacaban al alza se situaban Rovi (+0,98%) e IAG (+0,94%). En el lado contrario, Acciona Energía (-0,09%) y Solaria (-0,03%) eran los únicos valores del Ibex que comenzaban la sesión en negativo.

El tono positivo se extendía al resto de las principales Bolsas europeas. Milán y París subían más de un 0,9%, Fráncfort avanzaba cerca de un 0,6% y Londres ganaba alrededor de un 0,3%.

La inflación española escala al 4,3%

En el frente macroeconómico, el INE ha publicado este viernes su primera estimación de la inflación de agosto. El IPC interanual se situó en el 4,3%, siete décimas por encima de la tasa registrada en julio y en su nivel más elevado desde febrero de 2023.

El organismo estadístico también ha informado de que las ventas del comercio minorista cayeron un 0,2% interanual en julio, frente al crecimiento del 2,6% registrado el mes anterior.

En Francia, la inflación adelantada de agosto se situó en el 2,4% interanual, tres décimas por encima de la registrada en julio. Alemania dará a conocer durante la jornada su tasa de paro de agosto, mientras que Francia publicará el dato definitivo de PIB del segundo trimestre.

En Asia, Japón ha informado de una tasa de paro del 2,4% en julio, una décima menos que el mes anterior y la más baja desde julio de 2025.

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En el mercado de divisas, el euro se debilitaba frente al dólar y se intercambiaba por 1,1645 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,712%.