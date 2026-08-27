Iberdrola estrena una herramienta para ver cómo quedaría la aerotermia en casa antes de instalarla

Iberdrola incorpora una herramienta de realidad aumentada con la que busca facilitar a los hogares la decisión de instalar sistemas de aerotermia. La funcionalidad permite comprobar, antes de iniciar la instalación, qué espacio ocuparían los equipos y cuál podría ser su ubicación dentro y fuera de la vivienda.

La iniciativa trata de resolver una de las principales dudas que surgen al plantearse el cambio a este tipo de climatización: dónde colocar las unidades y si existe espacio suficiente para instalarlas.

La herramienta se utiliza desde el teléfono móvil. Tras escanear un código QR disponible en la web de clientes de Iberdrola, el usuario puede proyectar en su propia vivienda una representación en tres dimensiones de los equipos de aerotermia. De esta forma, puede hacerse una idea de sus dimensiones y de las posibles ubicaciones antes de contratar la instalación.

La compañía pretende así reducir la incertidumbre asociada a una tecnología que gana presencia como alternativa a los sistemas tradicionales de calefacción y refrigeración, pero cuya instalación depende en buena medida de las características de cada inmueble.

Equipos adaptados a viviendas con menos espacio

La herramienta de realidad aumentada se suma a otras soluciones con las que Iberdrola intenta ampliar el acceso a la aerotermia. La eléctrica trabaja con distintos fabricantes y proveedores para ofrecer equipos adaptados a diferentes tipos de vivienda, incluidos aquellos inmuebles en los que el espacio disponible es limitado.

Entre las opciones figuran unidades interiores diseñadas para instalarse bajo la encimera de una cocina y sistemas monobloc, que concentran la mayor parte de los componentes en la unidad exterior y dejan en el interior de la vivienda únicamente el depósito destinado al agua caliente.

Además del espacio necesario para la instalación, el coste continúa como uno de los principales factores a la hora de adoptar estos sistemas. Iberdrola señala que gestiona las ayudas y subvenciones disponibles y aplica al precio inicial el importe correspondiente a los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Según la compañía, la combinación de estos incentivos puede reducir hasta un 80% el precio de una instalación de aerotermia contratada con Iberdrola. La rebaja final depende, no obstante, de las características de cada proyecto y de los incentivos que puedan aplicarse en cada caso.