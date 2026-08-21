Los consejos de esta influencer financiera te sorprenderán: "Vive con lo que te sobra después de ahorrar"

Las redes sociales son constantemente una fuente de polémicas, pero también pueden emanar sabiduría si se sabe bien dónde encontrar un contenido educativo y que aporte valor. Algo así es lo que la influencer financiera Paula Rose ha conseguido con este vídeo en el que explica cuáles son los cinco hábitos que se necesitan para ser "asquerosamente bueno" con el dinero.

No ahorres a fin de mes, lleva el trabajo hecho

Para la influencer, la clave más efectiva para ahorrar es ajustar las cuentas desde el primer día de mes para que la partida reservada al ahorro quede fuera del dinero contemplado para gastos. De esta manera, esta cifra no será tan accesible y se facilitará la tarea de ahorrar.

Registra ingresos y gastos

No es necesario que te obsesiones, pero sí que lleves un buen registro del dinero que entra y sale en tu cuenta. Para ello tienes que revisar tres cosas:

Ingresos: qué entra.

Gastos : qué sale.

Objetivos: hacia dónde vas.

Diversifica tus ahorros

No guardes tu dinero, haz que genere más cuantía a través de diferentes tipos de productos, como los que Paula menciona en su vídeo.

Fórmate constantemente

La educación, en lo que a dinero se refiere, no es negociable. Busca libros, pódcast... las opciones son infinitas.

Sigue el plan, no tus emociones

El miedo, el estrés y las emociones te pueden jugar una mala pasada, pero si tienes un buen plan y te adhieres a él será más fácil que un imprevisto no te sorprenda.

El vídeo detalla la importancia para la vida diaria de registrar ingresos y gastos, diversificar ahorros y formarse continuamente para alcanzar la independencia financiera.