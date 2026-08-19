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COMPETENCIA MUNDIAL

Lagarde reclama facilitar la inversión y la recuperar competitividad para que Europa no se pierda la revolución de la IA

La presidenta del BCE considera que la fragmentación del mercado entre países y la excesiva carga regulatoria dejan a Europa varios pasos por detrás de competidores como China o EEUU

STRASBOURG (France), 09/02/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank addresses the European Parliament during the European Central Bank annual report 2025 debate in Strasbourg, France, 09 February 2026. The current plenary session runs from 09 to 12 February 2026. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

STRASBOURG (France), 09/02/2026.- Christine Lagarde, President of the European Central Bank addresses the European Parliament during the European Central Bank annual report 2025 debate in Strasbourg, France, 09 February 2026. The current plenary session runs from 09 to 12 February 2026. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

"El modelo de crecimiento europeo de las últimas décadas se está erosionando, y es improbable que vuelva a ser como antes". Esta es una de las frases lapidarias que ha emitido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en un discurso de este miércoles en Ginebra. La banquera francesa ha sostenido que el viejo orden mundial ha sido sustituido por otros motores de crecimiento, por lo que ha exhortado a Europa a no quedarse atrás en los nuevos desafíos que impulsan la economía, y en los que las máximas potencias a nivel global están tomando la delantera.

Lagarde ha afirmado que el progreso ha sido impulsado en las últimas décadas por la globalización, la energía barata y un orden mundial basado en reglas. Sin embargo, todo cambia, por lo que la máxima autoridad del BCE ha alertado de que Europa no se puede permitir perderse la nueva revolución que representa la IA, para lo que considera necesario reducir la fragmentación del mercado europeo para permitir a la inversión y las empresas ganar escala y competir.

La segunda revolución digital

Europa quedó en gran medida al margen de la primera revolución digital, ya que los beneficios comerciales derivados de la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación fueron acaparados desproporcionadamente por otros países, ha recordado la francesa durante su intervención en un acto del Foro Económico Mundial en Suiza.

"No podemos permitirnos repetir esa experiencia con la IA, la segunda revolución digital", ha advertido Lagarde. En este sentido, la presidenta ha recordado que Europa cuenta con innumerables ventajas, incluyendo la mayor red de acuerdos comerciales del mundo. Del mismo modo, ha enfatizado también que el Viejo Continente puede presumir de "capacidades de fabricación de primer nivel y una mano de obra altamente cualificada", además de un mercado integrado por 27 estados y 450 millones de consumidores, el mayor de las economías avanzadas.

Por tanto, el reto que se presenta a las puertas de Europa es "convertir esa resiliencia interna en una fuente de crecimiento más duradera a largo plazo", dado que las reglas alrededor de las que giraba la convivencia a nivel mundial ya no aplican como lo hacían anteriormente. Para la presidenta, aprovechar de forma fructífera esta nueva ola pasa por "aprovechar mejor la magnitud del mercado interno europeo", facilitando que las empresas puedan crecer en toda la UE e invertir de forma más eficiente para impulsar la innovación y ser más productivas.

El peso de la sobrerregulación

"La escala es particularmente importante", ha defendido la banquera central de la eurozona, ya que las nuevas tecnologías están transformando las fuentes de crecimiento de la productividad y, con demasiada frecuencia, las barreras que impiden a las empresas crecer también frenan la difusión de estos avances.

Dos de las mayores autoridades a nivel de asuntos europeos, además de dos ex primeros ministros italianos, Enrico Letta y el predecesor de Lagarde al frente del BCE, Mario Draghi, advirtieron en sendos informes de que el exceso de carga regulatoria y burocrática estaba frenando el crecimiento y el desarrollo de Europa como bloque, lastrando gravemente su competitividad frente a países como EEUU o China.

"La cuestión es si Europa puede crear las condiciones para que esa inversión se extienda y crezca", ha cuestionado Lagarde, para quien los dos obstáculos principales son la fragmentación del Mercado Único y la fragmentación de los mercados de capitales, algo que puede acabar incentivando a las empresas jóvenes e innovadoras a trasladarse fuera de la UE.

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Para la presidenta del BCE, estas dos barreras "se refuerzan mutuamente", creando una suerte de bloqueo que deja a Europa sin capacidad de acción en la carrera tecnológica. Para Lagarde, la fragmentación de los mercados reduce la rentabilidad del crecimiento en el Viejo Continente, al tiempo que la financiación fragmentada dificulta dicha expansión, dando como resultado "un menor número de empresas que alcanzan una dimensión global" y una difusión más lenta de las nuevas tecnologías en la economía.

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Fuente: El Periódico

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