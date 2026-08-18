Iberdrola acelera la adopción de la IA agéntica para apoyar el talento de sus profesionales
En su camino para convertirse en la AI Utility of the Future, la compañía cuenta ya con 500 agentes de IA que dan soporte a distintas actividades del Grupo
Este enfoque resulta especialmente relevante en un sector como el eléctrico, donde la gestión de infraestructuras críticas exige combinar experiencia humana, análisis de datos y capacidad de respuesta en tiempo real
V. C.
Iberdrola avanza en la incorporación de inteligencia artificial agéntica para mejorar la productividad, acelerar la ejecución de procesos y reforzar la calidad de sus operaciones. La compañía cuenta actualmente con cerca de 500 agentes de inteligencia artificial, en iniciativas ya implantadas o en diferentes fases de desarrollo, que dan soporte a distintas actividades del Grupo.
En su camino para convertirse en la AI Utility of the Future, Iberdrola considera que la combinación de experiencia humana e inteligencia artificial será una de las herramientas clave para seguir liderando la transformación del sector eléctrico y ofrecer un servicio cada vez más eficiente, resiliente y sostenible.
La estrategia de Iberdrola se basa en utilizar la inteligencia artificial para apoyar el talento de sus profesionales, ya que estas herramientas facilitan el acceso al conocimiento, automatizan tareas repetitivas y proporcionan información contextual y recomendaciones que ayudan a los equipos a tomar decisiones de forma más ágil.
Este enfoque resulta especialmente relevante en un sector como el eléctrico, donde la gestión de infraestructuras críticas exige combinar experiencia humana, análisis de datos y agilidad de respuesta en tiempo real. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en un aliado para mejorar la planificación, optimizar recursos y poner el conocimiento experto al alcance de los equipos que operan y mantienen redes eléctricas, instalaciones renovables y otros activos estratégicos.
Las aplicaciones de IA ya tienen presencia en las principales actividades del Grupo. En el ámbito de las redes, esta tecnología es clave para anticiparse y conocer en tiempo real las posibles incidencias en las distintas infraestructuras y también para reponer el suministro en cuestión de minutos.
En las centrales de generación, la IA apoya la planificación de trabajos, la coordinación de tareas de mantenimiento y el acceso al conocimiento técnico necesario para la gestión de los activos. En el ámbito de clientes, voicebots y chatbots agilizan la resolución de consultas, reclamaciones y trámites documentales, contribuyendo a una experiencia más rápida y eficiente.
Asimismo, las áreas corporativas utilizan estas capacidades para mejorar la productividad en funciones administrativas, financieras o jurídicas y en IT, agentes especializados ayudan a gestionar incidencias, acelerar la resolución de problemas y facilitar la implantación de cambios tecnológicos.
La adopción de estas tecnologías se apoya en programas de formación y acompañamiento que permiten a los propios empleados identificar nuevas oportunidades de aplicación y desarrollar casos de uso orientados a resolver retos concretos de negocio. De este modo, la inteligencia artificial se integra como una herramienta de apoyo al trabajo diario y como un catalizador de innovación dentro de la organización.
Iberdrola incorpora estas capacidades de forma progresiva y responsable, manteniendo siempre el control y la responsabilidad de las decisiones en las personas.
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