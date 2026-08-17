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Sabadell pisa el acelerador y ejecuta el 24% de su recompra de 331 millones

La entidad vallesana ha adquirido cerca de 23 millones de acciones por un importe superior a los 78,6 millones de euros desde el inicio del programa

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, durante la presentación de resultados del primer semestre del año.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, durante la presentación de resultados del primer semestre del año. / Europa Press

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Guillermo Calvo

Banco Sabadell ha ejecutado ya el 23,77% de su programa de recompra de acciones durante su tercera semana de vigencia, según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre el 10 y el 14 de agosto, la entidad vallesana adquirió 8,45 millones de títulos a un precio medio de 3,5344 euros por acción, lo que supone un desembolso de más de 29,75 millones de euros. En total, Sabadell ha comprado cerca de 23 millones de acciones por un importe superior a los 78,6 millones de euros.

El programa cuenta con un importe máximo de 331 millones de euros y contempla la adquisición de hasta 467.846.248 acciones propias, equivalentes aproximadamente al 10% del capital social de la entidad.

Las compras se efectuarán a precio de mercado, aunque Sabadell no podrá adquirir títulos a un precio superior al más elevado entre el de la última operación independiente y el de la oferta de compra independiente más alta existente en el centro de negociación donde se lleve a cabo la operación.

Asimismo, el banco no podrá comprar en una misma sesión más del 25% del volumen medio diario de acciones negociadas durante los 20 días hábiles anteriores en el centro de negociación correspondiente.

El programa estará vigente, como máximo, hasta el 31 de diciembre, aunque podrá concluir antes si la entidad alcanza el número máximo de acciones previsto o agota el importe autorizado.

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La ejecución de la recompra correrá a cargo del equipo responsable de las operaciones sobre acciones propias, de acuerdo con la política de autocartera de Banco Sabadell.

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Fuente: El Periódico

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