La locura por el eclipse del próximo agosto dispara los alojamientos en Cádiz hasta 10.000 euros la noche: “Hay lista de espera"

El estremecimiento que recorrió ayer el cuerpo de millones de españoles al presenciar el extraordinario eclipse solar total ha dejado a muchos tocados, con ganas de más. Tanto es así que ya está notando en las reservas de los hoteles y apartamentos de Cádiz para el año que viene, una de las provincias donde se vivirá de forma total el segundo del mágico trío de eclipses que el cielo nos ha regalado.

La franja de totalidad del eclipse, que tendrá lugar el 2 de agosto, atravesará el estrecho de Gibraltar y cubrirá el extremo sur de la Península y el norte de África, y será visible en 115 localidades de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, así como Ceuta y Melilla. El eclipse tendrá lugar durante la mañana, en torno a las 10.40 y 10.50 horas, y la máxima duración de la totalidad será en Ceuta, con 4 minutos y 48 segundos.

Desde la Junta de Andalucía inciden en que el horario facilitará la observación al encontrarse el Sol “más alto sobre el horizonte que en los eclipses de 2026 y 2028", por lo que se prevé que será uno de los más largos de la triada, superando los cuatro minutos en localidades como Tarifa.

Es precisamente Tarifa, el municipio más meridional (más al sur) de la Europa continental, donde se está experimentando una auténtica locura en las reservas de alojamientos. Si ya se había convertido, posiblemente, en uno de los destinos más de moda en los últimos años, el fenómeno astronómico ha espoleado aún más la demanda.

"No tenemos disponibilidad"

“Se han vendido todas las habitaciones para el día 1, el día de antes. Había que pagar por adelantado sin reembolso posible, eran 245 euros”, señalan en el Hostal Tarifa. “Nosotros no tenemos disponibilidad ya para los 16 apartamentos que tenemos y la lista de espera es bastante grande, aunque igual se queda alguno libre cuando les comuniquemos el precio que pondremos, que todavía no se ha decidido”, barruntan en la Residencia apartamentos Tarifa.

La alta demanda está haciendo que los precios oscilen ostensiblemente en cuestión de horas. En portales como la central de reserva de Booking no queda disponibilidad ya en los hoteles tarifeños y los tres apartamentos que quedan libres entre el 1 y el 3 de agosto, de entre 3 y 7 habitaciones, oscilan entre los 2.500 y 10.000 euros la noche.

Una de las ofertas más abultadas es la de una casa de lujo de tres dormitorios en Conil de la Frontera por la nada desdeñable cifra de 29.816 euros

La locura de precios se repite en toda la provincia. En el Hotel Spa Cádiz Playa, de cuatro estrellas y situado en Cádiz capital, ya no queda ninguna habitación libre para el día 1 y 2 de agosto. Se han vendido por 824 euros la noche, cuatro veces más que su precio medio en un mes de agosto. En el Costa Ballena Golf y Spa dos noches rondan los 960 euros y poder alquiler un apartamento a 400 metros de la playa en Cádiz capital sobrepasa en algunos casos los 7.000 euros. En el Puerto de Santa María la situación se repite: la noche se dispara a 400 euros. Una de las ofertas más abultadas es la de una casa de lujo de tres dormitorios en Conil de la Frontera por la nada desdeñable cifra de 29.816 euros.

Vista de unos de los anuncios de un apartamento en Tarifa por 10.000 euros la noche para el día del eclipse. / EL PERIÓDICO

Desde la Junta de Andalucía se montó el pasado abril un comité de dirección del trío de eclipses, liderado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, para coordinar todas las actividades alrededor de este fenómeno astronómico. Numerosos observatorios e instituciones participan también en el grupo de trabajo en coordinación con la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses (CITE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para facilitar a la ciudadanía y a los visitantes “una experiencia única y segura, aprovechando el evento como oportunidad para el desarrollo de actividades científicas, educativas y turísticas, y difundir el conocimiento científico y la innovación en relación con este fenómeno”.