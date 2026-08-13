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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 busca nuevos máximos ante la moderación de la inflación en EEUU

La moderación del IPC estadounidense anima al mercado bursátil en el Viejo Continente

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

El parqué madrileño vuelve a apuntar al alza este jueves tras conocer un dato del IPC más moderado en Estados Unidos el pasado miércoles. Las acciones en todos los rincones del mundo apuntan en la penúltima sesión de la semana tras conocer que la inflación fue del 3,4%, llevando el mercado a descartar una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Ibex 35 asciende un 0,57% hasta superar los 20.300 puntos.

El tono alcista este jueves también viene animado de la relajación de subidas en el mercado petrolero. El Brent, la referencia europea, frena su avance este jueves y se estanca sobre los 88 dólares ante el enquistamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, la relajación de la agenda financiera en pleno parón estival anima a las tecnológicas, sector que también subió este jueves en los parqués de Asia Pacífico.

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Fuente: El Periódico

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