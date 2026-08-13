Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 busca nuevos máximos ante la moderación de la inflación en EEUU
La moderación del IPC estadounidense anima al mercado bursátil en el Viejo Continente
Monique Zamora Vigneault
El parqué madrileño vuelve a apuntar al alza este jueves tras conocer un dato del IPC más moderado en Estados Unidos el pasado miércoles. Las acciones en todos los rincones del mundo apuntan en la penúltima sesión de la semana tras conocer que la inflación fue del 3,4%, llevando el mercado a descartar una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Ibex 35 asciende un 0,57% hasta superar los 20.300 puntos.
El tono alcista este jueves también viene animado de la relajación de subidas en el mercado petrolero. El Brent, la referencia europea, frena su avance este jueves y se estanca sobre los 88 dólares ante el enquistamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
En Wall Street, la relajación de la agenda financiera en pleno parón estival anima a las tecnológicas, sector que también subió este jueves en los parqués de Asia Pacífico.
[En ampliación...]
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
- DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
- En libertad los padres de la niña de Toro, acusados de homicidio imprudente
- María del Carmen Castro, alcaldesa de Pinilla de Toro: 'Sea la actividad que sea, aquí todo el mundo va a todo
- Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar del 12 de agosto sin salir de Zamora capital
- La estrategia de Fermoselle contra los incendios: Cambios en la Ley del Montes y el PORN, limpieza todo el año y brigada en la frontera