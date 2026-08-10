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El desembarco de la china SAIC en Ferrol activa las alertas de seguridad de Defensa ante el riesgo de espionaje
Preocupa la proximidad al arsenal militar y las instalaciones de Navantia de la futura factoría de ensamblaje de vehículos eléctricos del gigante asiático
R. V.
El desembarco en Ferrol de SAIC, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos y propietario de la marca MG, ha puesto en guardia al Ministerio de Defensa. El gigante asiático de la automoción ha escogido el puerto gallego como el primer punto del Viejo Continente desde el que penetrar en Europa a través de una futura planta de ensamblaje de vehículos, que prevé construir en 2027 y en la que invertirá inicialmente unos 200 millones de euros. La factoría creará hasta 1.000 empleos directos en una zona castigada por la caída de la industria.
Mientras la Xunta celebró la decisión de SAIC y declaró su proyecto industrial como "estratégico" para acelerar su tramitación, el Ministerio de Defensa y el CNI han activado sus alertas de seguridad ante la posibilidad de espionaje, según publican El País y El Mundo.
Estos diarios nacionales señalan la alarma generada ante el emplazamiento previsto de la factoría, a solo cinco kilómetros del arsenal militar de Ferrol y de las instalaciones de Navantia, también consideradas estratégicas. Desde el ministerio se teme que China emplee esta delicada ubicación para espiar la actividad de la instalación de la Armada, que sirve de base a cinco fragatas y dos buques de aprovisionamiento, y del astillero, donde se construyen las fragatas F-100 y F-110, dotadas de tecnología de EE. UU.
Ante el riesgo, apuntan, tanto la Armada como Navantia reforzarán sus sistemas de protección para blindar sus instalaciones y evitar ser víctimas de ciberataques y otras formas de espionaje electrónico.
Fuente: Faro de Vigo
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