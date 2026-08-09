La Seguridad Social confirma el regalo de cinco años de cotización extra a aquellos que comenzaron a trabajar antes de 2006: el adelanto de la jubilación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aprobado la orden que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que, en el pasado, realizaron períodos de prácticas formativas, prácticas académicas externas o participaron, como graduados universitarios y a través de estudios oficiales de doctorado, en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Quienes hayan participado en esos programas podrán suscribir, por una única vez, un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les permitirá computar esos períodos de cotización hasta un máximo de cinco años, según ha informado el Ministerio.

«Hoy es un día importantísimo. Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social. Ampliamos los derechos de los más jóvenes, de personas que se están incorporando ahora al mercado laboral, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado», ha destacado la ministra Elma Saiz.

La medida beneficia a antiguos alumnos universitarios; antiguos alumnos de Formación Profesional, salvo cuando las prácticas se hubieran realizado en el régimen de Formación Profesional intensiva; así como a antiguos alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Artísticas Profesionales y Enseñanzas Deportivas del Sistema Educativo.

También podrán acogerse aquellos graduados universitarios que, a través de estudios oficiales de doctorado, hubieran participado antes del 4 de febrero de 2006 —fecha de entrada en vigor del Estatuto del Personal Investigador en Formación— en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

«El Gobierno ha escuchado un clamor de muchos colectivos cuyo trabajo ha sido motor de progreso para nuestra sociedad durante años. Debemos, como sociedad, sentirnos orgullosos de que lo público sea sinónimo de garantía y confianza. Por eso, ha llegado el momento de facilitar a miles de personas una vía para recuperar este derecho», ha expresado la ministra.

Entre los requisitos para suscribir el convenio figura que las prácticas no remuneradas deberán haberse realizado con anterioridad al 1 de enero de 2024 y, en el caso de las prácticas remuneradas, con anterioridad al 1 de noviembre de 2011. Para acogerse a este convenio especial, los interesados deberán acreditar el período de duración de los programas de formación en los que hubieran participado.

Estos antiguos alumnos serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. Así, la cotización por los períodos de prácticas reconocidos en este convenio especial tendrá por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.

La base de cotización correspondiente al convenio especial estará constituida por la base mínima de cotización por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en el año 2024, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77.

Una vez calculado por la TGSS el importe total de la cotización que se deberá ingresar por este convenio especial, su abono podrá realizarse mediante un pago único o de forma fraccionada, en un número máximo de mensualidades igual al de aquellas por las que se formalice el convenio.

La orden entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desde el 1 de enero de 2024, los alumnos que realizan prácticas formativas, remuneradas o no, están incluidos en el sistema de la Seguridad Social. Desde entonces, casi 570.000 estudiantes han permanecido en situación de alta al menos un día, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: La Nueva España