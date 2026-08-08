La Seguridad confirma el adiós a prejubilarse con 40 años cotizados con toda la pensión: la edad legal para 2027

El PSOE y el PP han tumbado en el Congreso una reforma legal impulsada por Podemos para que las personas con 40 o más años cotizados puedan prejubilarse sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.

Dicha propuesta, que Podemos viene reivindicando desde hace tiempo, se incluía en una enmienda del partido morado registrada en la ley que permitirá a los profesionales colegiados traspasar sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En la votación de la enmienda, tanto el PP como el PSOE votaron en contra de la propuesta, mientras que Vox se abstuvo y el resto de los partidos votaron a favor, incluido Sumar, que comparte Gobierno con los socialistas, así como Junts, UPN y Coalición Canaria.

La votación contrasta con el resultado de una moción aprobada en noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo. Sin embargo, en aquel caso carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal, sino únicamente una llamada a la acción. En aquella votación, el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos.

El Ejecutivo cifró en 3.358 millones de euros el coste que supondría impulsar la reforma legal que reclama Podemos. De esa cantidad, 1.345 millones corresponderían a la eliminación de los coeficientes reductores para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria, mientras que los otros 2.013 millones se destinarían a los casos de jubilación anticipada involuntaria.

El resultado de la votación ha provocado el enfado de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: «El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable», censuró a través de su cuenta de X.

Antes de comenzar el debate y la votación de las enmiendas que quedaban «vivas», la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró ante los medios para exigir al PSOE que se pusiera «del lado de la gente» y apoyara la propuesta con el objetivo de revertir una situación «absolutamente injusta» que, según señaló, afecta a cerca de 900.000 personas con más de 40 años cotizados.

Tal y como explican desde BBVA, a partir de 2027, para cobrar el 100 % de la base reguladora —es decir, la pensión completa— será necesario haber cotizado 37 años y jubilarse a la edad legal ordinaria.

Esta edad será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, y de 65 años para aquellos que hayan cotizado 38 años y 6 meses o más. Por tanto, si una persona cuenta con los 37 años cotizados exigidos para percibir el 100 % de la base reguladora, pero no alcanza los 38 años y 6 meses, podrá jubilarse a los 67 años cobrando la totalidad de la pensión que le corresponda.

Fuente: La Nueva España