Indra coloca a su filial de satélites Hispasat al frente del 'Starlink europeo' tras ganar un contrato de 1.600 millones

La Unión Europea ha cerrado el reparto de contratos para desplegar Iris² (Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite), es decir, la futura red europea de comunicaciones satelitales. Hispasat, el operador de satélites controlado por Indra (89,68%), ha ganado el contrato principal de la infraestructura terrestre para esta red —considerada el equivalente europeo a Starlink— según ha informado Indra este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Iris² es el mayor proyecto espacial desarrollado hasta la fecha en el Viejo Continente y Hispasat es la primera compañía española que participa en el consorcio.

El contrato, dotado con más de 1.600 millones de euros, coloca a la compañía que preside Ángel Simón al frente de la infraestructura de antenas, los centros de control y los enlaces que serán críticos en la conectividad de los satélites con las redes terrestres. La Comisión Europea, junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de la UE para el Programa Espacial han sido las corporaciones encargadas de adjudicar los contratos en un proyecto público-privado dotado con un presupuesto total de 15.600 millones de euros.

Un consorcio de campeones europeos

La compañía española forma parte del consorcio SpaceRISE, el grupo encargado de llevar a cabo el proyecto europeo, junto con la francesa Eutelsat y la luxemburguesa SES. Además de Indra y las mencionadas compañías, también participarán pesos pesados de la industria europea como Airbus Defence and Space, Thales Alenia, OHB, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat y Thales SIX.

Además de asumir la primera línea del proyecto, Hispasat también liderará el desarrollo de la capa orbital muy baja (Low LEO, en inglés) para asegurar la conectividad directa con celulares y teléfonos móviles. La filial de Indra comprometerá 600 millones de euros para garantizar el acceso a los satélites en órbitas no geoestacionarias en regiones de "alto valor estratégico" en el ámbito tanto comercial como militar. A cambio de esta financiación, Hispasat obtendrá algunos derechos de explotación en zonas estratégicas para ampliar su negocio y avanzar hacia un modelo multiorbital.

Soberanía espacial

Bruselas empezó las negociaciones en enero de este año para acelerar el despliegue de 66 satélites en órbita terrestre y 348 satélites. La Comisión Europea ha subrayado que la constelación de satélites proporcionará una conectividad soberana y "altamente fiable" a los gobiernos europeos, así como a las fuerzas de defensa y seguridad en el espacio comunitario. El calendario fijado por Bruselas busca lanzar los primeros satélites al espacio en 2029 y prevé estrenar el sistema operacional de la red un año más tarde, en 2030.

La financiación del proyecto europeo procederá de varios recursos presupuestarios de la UE para el período 2028-2030 y también incluirá inversiones adicionales por parte de los Estados miembros. El Gobierno español, por su parte, prevé inyectar entre 1.600 y 2.000 millones de euros en Iris² a través de su Programa Especial de Modernización (PEM), dirigido por el Ministerio de Defensa.

El presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha valorado que España está contribuyendo de forma "decisiva" a la autonomía estratégica europea a través de proyectos como este. A su juicio, Iris² permitirá reforzar las redes seguras y dinamizar el tejido industrial español en un momento geopolítico crítico.

Hasta la fecha, la UE ha utilizado el sistema GOVSATCOM, operativo desde enero de 2026 y que combina la capacidad satelital aportada por Estados miembro como España, Francia, Italia, Grecia y Luxemburgo.

Indra compró el 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros en enero de este año tras alcanzar un acuerdo con Redeia. La operación también incluyó la rama de satélites militares de Hispasat, Hisdesat. La adquisición tuvo que pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y el Consejo de Ministros antes de recibir el visto bueno definitivo del Gobierno.

Más contratos internacionales

En paralelo a este avance en el ámbito espacial, Indra también ha reforzado su negocio internacional tras adjudicarse un contrato de 85 millones de euros para dotar al nuevo Aeropuerto Internacional de Heraclión, en la isla griega de Creta, de los sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM), navegación y vigilancia que permitirán operar la infraestructura con tecnología de última generación. El proyecto contempla el suministro e integración de radares, sistemas de control de torre y aproximación, comunicaciones, ayudas a la navegación y soluciones de ciberseguridad.

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Con esta adjudicación, la compañía refuerza su posición en el mercado europeo de gestión del tráfico aéreo, donde ya participa en la modernización de las redes nacionales de radares de Reino Unido y Alemania y en otros proyectos estratégicos para la digitalización del espacio aéreo europeo.