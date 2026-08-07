El Banco de España alerta sobre la cuenta bancaria en la que te cobran la hipoteca: revisa tu contrato
Uno de los requisitos menos conocidos a la hora de contratar un préstamo para la adquisición de una vivienda
R. P.
El Banco de España ha iniciado una serie de vídeos en los que alerta sobre los trucos que ejercen algunas entidades bancarias a la hora de contratar una hipoteca. En el vídeo colgado hace unos días en sus redes sociales los responsables de esta entidad de control dependiente del Gobierno central alertan de que no es necesario que tengas una cuenta vinculada a la hipoteca en el mismo banco con el que firmaste el préstamo. Pero ojo porque, como todo, esto también tiene truco.
“Tienes que revisar el contrato que firmaste con el banco porque algunas entidades obligan a tener esa cuenta”, resaltan desde el Banco de España. Y es que esa es una de las principales bazas que tienen las entidades bancarias a la hora de decidir si te conceden o no una hipoteca y los tipos de cambios que se aplican.
Normalmente te establecen un tipo de interés (el porcentaje que te cobran además del dinero que tienes que devolver) que depende de muchos factores. Si, por ejemplo, tienes la nómina domiciliada en su banco te bajan el tipo. Si contratas un plan de pensiones te lo bajan aún más. Pero no todo es obligatorio. Además siempre te queda recorrer varios bancos para poder dar con el tipo de interés y los condicionantes que más te interesan.
En este sentido hay varias plataformas que lo que hacen es coger todos tus datos a cambio de una comisión (que normalmente paga el propio banco) y te gestionan la hipoteca con varias entidades para que al final escojas la que más te beneficia. Eso es más cómodo porque no tienes que enviar tu nómina o contratos a varias entidades al mismo tiempo. Te ahorra pasos. Pero hay que tener en cuenta, tal y como dice el mismo banco de España en el vídeo en el que habla de las hipotecas, que no todo se puede hacer online: a la hora de firmar vas a estar obligado a ir a una notaría para que el notario te explique bien lo que estás firmando. Días después se te llamará para, en reunión con el vendedor y el propio banco intermediario, puedas firmar finalmente la hipoteca que no es más que un préstamos de dinero en el que se pone tu casa como aval de ese dinero que te está prestando la entidad bancaria con el único propósito de que compres la casa.
Fuente: La Nueva España
- ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja
- Javier Chacón: 'Estoy muy ilusionado y responsabilizado por ser el empresario de la plaza de Toro
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal
- Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad