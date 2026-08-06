Tira un billete de lotería premiado con un millón de euros y acaba recuperándolo entre seis toneladas de basura

Tirar a la basura un billete de lotería premiado con un millón de euros parecía un error imposible de reparar. Sin embargo, una búsqueda que se prolongó durante dos días permitió recuperarlo antes de que acabara destruido. Así lo recoge una información publicada por Antena 3 sobre un suceso ocurrido en la localidad italiana de Bitonto.

El propietario del boleto creyó que no había obtenido ningún premio después de comprobarlo en un terminal. Horas más tarde descubrió que el mensaje significaba otra cosa y comenzó una carrera contrarreloj para localizar el billete entre toneladas de residuos.

Un mensaje le hizo creer que el billete no tenía premio

Los hechos ocurrieron en Bitonto, en la región italiana de Apulia. El comprador comprobó el boleto en un terminal que mostraba el mensaje de que no era "válido". Interpretó que eso significaba que no había resultado premiado y decidió tirarlo a la basura. Al llegar a casa, un familiar le explicó que ese aviso aparecía porque el premio era demasiado elevado para cobrarse en un estanco.

Tras descubrir el error, la familia contactó con la empresa encargada de la recogida de residuos. Antena 3 recoge las declaraciones de Roberto Toscano, presidente de Sanb, quien explicó que los trabajadores localizaron rápidamente el camión que había recogido la basura y lograron detenerlo antes de que descargara su contenido en la compactadora.

"Por suerte era domingo, de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero. Una vez que localizamos el camión lo pusimos bajo vigilancia", afirmó Toscano.

Después de completar los trámites administrativos, el vehículo fue trasladado a una instalación donde comenzó la búsqueda entre unas seis toneladas de basura. Tras varias horas de trabajo, uno de los operarios encontró finalmente el billete premiado, evitando que acabara destruido junto al resto de los residuos.

El ganador asumirá los gastos del operativo

La empresa encargada de la recogida de residuos confirmó que el propietario del boleto había firmado previamente un compromiso para hacerse cargo de los gastos extraordinarios derivados del dispositivo de recuperación.

La reconstrucción de los hechos señala que el ganador llevaba años jugando la misma combinación de números porque estaba vinculada al recuerdo de un ser querido. Finalmente, el billete apareció antes de que los residuos fueran eliminados, poniendo fin a una búsqueda que permitió recuperar un premio de un millón de euros.