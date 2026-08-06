Fallece Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja Rural, a los 89 años

Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja Rural y una de las principales figuras del cooperativismo agrario de Castilla-La Mancha, ha fallecido en Toledo a los 89 años.

Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja Rural. / Eurocaja Rural

Gómez Mora presidió la entidad financiera durante 28 años, una etapa en la que desempeñó un papel decisivo en su transformación y consolidación. Bajo su mandato, la antigua Caja Rural de Toledo inició su expansión por el territorio nacional en un contexto marcado por una profunda recesión económica y reforzó su posición como entidad de referencia dentro del sector financiero español.

El actual presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, han trasladado, en nombre del Consejo Rector, el Comité de Dirección y toda la plantilla, su pésame a la familia del fallecido, especialmente a su viuda y a sus cuatro hijos.

Desde la entidad han destacado la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad que caracterizaron toda su trayectoria profesional, así como la humildad, la prudencia y el criterio con los que ejerció la presidencia durante casi tres décadas.

Ocho mandatos al frente de la entidad

Nacido el 12 de agosto de 1936 en Mora, Toledo, Andrés Gómez Mora fue agricultor y olivarero y desarrolló una intensa actividad cooperativa desde comienzos de la década de 1970.

En 1976 fue elegido presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Mora. Cuatro años después se incorporó como consejero a Caja Rural de Toledo, actualmente Eurocaja Rural, y en 1982 asumió la secretaría de su Consejo Rector.

El 21 de diciembre de 1988 fue elegido por primera vez presidente de la entidad. Revalidó el cargo por última vez el 23 de noviembre de 2012, hasta completar ocho mandatos.

Durante su presidencia fue uno de los artífices del cambio de denominación de Caja Rural de Toledo a Caja Rural Castilla-La Mancha, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 29 de abril de 2011.

También presidió la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha desde su constitución, el 14 de octubre de 2003. La fundación había nacido con la denominación de Fundación Caja Rural de Toledo.

Su etapa al frente de la entidad estuvo marcada por el crecimiento territorial, la modernización de la organización y el fortalecimiento de sus vínculos con el tejido empresarial, agrícola y social. En diciembre de 2016, Eurocaja Rural le rindió homenaje junto a toda la plantilla por su extensa trayectoria profesional.

Referente del cooperativismo y del sector oleícola

La carrera de Gómez Mora estuvo estrechamente vinculada al sector primario y al movimiento cooperativo. Mantuvo una relación constante con organizaciones agrarias, cooperativas, consejos reguladores y otras entidades relacionadas con la agricultura y la ganadería.

En 1997 fue elegido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo, institución de la que fue fundador y primer presidente.

Ese mismo año fue nombrado vicepresidente de Rural Grupo Asegurador, entidad de seguros del Grupo Caja Rural, que posteriormente presidió entre 2001 y 2005.

En abril de 2005 se incorporó como consejero al Banco Cooperativo Español y también formó parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales.

Gómez Mora impulsó asimismo la creación, en febrero de 2003, de OleoToledo, una asociación integrada por cooperativas de Toledo y Ciudad Real orientada a mejorar la comercialización del aceite y la capacidad de negociación de sus productores. También ejerció como presidente de esta organización.

A lo largo de su trayectoria mantuvo una estrecha colaboración con entidades como COAG, UPA, ASAJA, UTECO de Toledo, ASOPROVAC, la Lonja Agropecuaria de Toledo, diferentes consejos reguladores y numerosas cooperativas agrarias.

Reconocimientos institucionales

Su trayectoria fue reconocida por numerosas instituciones públicas, académicas, empresariales y sociales.

En 2009 fue el pregonero de las Fiestas del Olivo de Mora, su localidad natal, con la que mantuvo siempre una profunda vinculación personal y profesional.

El 12 de octubre de 2010 recibió la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo Blanco por su conducta ejemplar y el cumplimiento de las responsabilidades propias de su cargo.

Un año después, el 3 de octubre de 2011, fue distinguido con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco.

El 8 de diciembre de 2012, la Academia de Infantería de Toledo lo nombró Alférez Cadete de Infantería Honorífico, en reconocimiento a su colaboración con la institución militar y a su labor como transmisor de los valores asociados al Arma de Infantería.

El 31 de mayo de 2019 fue nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha por su contribución al desarrollo del cooperativismo y del sector oleícola regional.

En octubre de 2025 recibió la Cornicabra de Oro por su aportación a la promoción de los aceites de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Montes de Toledo.

En abril de 2026 fue reconocido en los II Premios Agro Excelentes ENCLM por su legado en los ámbitos agroalimentario, financiero, cooperativo y aceitero de Castilla-La Mancha.

Compromiso social

Además de su actividad financiera y cooperativa, Andrés Gómez Mora mostró una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables.

En abril de 2010 fue nombrado Padrino Marsodeto por la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo.

Como representante de Eurocaja Rural, promovió y respaldó colaboraciones con entidades sociales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la integración social, la asistencia a personas vulnerables y la mejora de la calidad de vida.

Entre ellas se encuentran Cáritas Diocesana, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Hermandad de Donantes de Sangre, UNICEF y APANAS, además de numerosas asociaciones benéficas de Castilla-La Mancha.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más relevantes del cooperativismo financiero y agrario de la región, cuya trayectoria estuvo ligada durante décadas al crecimiento de Eurocaja Rural, al desarrollo del sector oleícola y a la defensa del medio rural.