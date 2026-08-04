El Ibex tiene combustible para superar los 20.000, pero consolidarlos dependerá del petróleo, la banca y Wall Street

Al Ibex 35 le ha bastado el impulso de los resultados empresariales de la gran banca (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) para subir el listón. El parqué español ha dado la bienvenida al mes de agosto firmando nuevos máximos históricos tras conocer que las cinco entidades financieras de mayor peso de la economía española obtuvieron al unas ganancias conjuntas de 19.803 millones de euros en la primera mitad del año, un récord histórico. Esto ha llevado al índice a pisar el acelerador y a tocar los 20.000 puntos por primera vez en su historia.

Los analistas consultados por EL PERIÓDICO ven recorrido alcista para el índice español, que acumula una revalorización del 38% este año, aunque advierten que la bolsa se enfrentará a tres lastres a medio plazo: la guerra en Irán, la política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de Wall Street, el gran faro de la bolsa europea. Este cóctel de riesgos podría frenar en seco la senda del índice español, que encabeza el mayor rally dentro de los referentes del Viejo Continente en el año.

El desempeño del selectivo supera incluso a la referencia paneuropea, el Euro Stoxx 50, que anota un alza del 22% en el año, así como los de París (+12,9%), Fráncfort (+9,4%); Londres (+19%) y Milán (-0,27%).

Petróleo: el termómetro de la bolsa europea

El factor más determinante, según el consenso de los estrategas, es el petróleo. Como viene siendo habitual, el alivio temporal de las tensiones en Oriente Próximo ha devuelto el optimismo al parqué. El repliegue del crudo este lunes ha vuelto a impulsar las compras en el Palacio de la Bolsa.

Según Víctor Alvargonzález, fundador de Nextep Finance, los índices europeos están muy condicionados por el desenlace de la guerra en Irán. A su juicio, la evolución del petróleo actúa como un termómetro del riesgo para el mercado. En este sentido, un encarecimiento prolongado del crudo perjudica la competitividad europea y puede alimentar la inflación, lo que daría lugar a más subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). El recorrido del Ibex dependerá, por tanto, en gran medida de cómo evolucione el escenario geopolítico. Con todo, no recomienda recoger beneficios mientras se mantenga intacta la tendencia alcista.

Banca: el motor que empieza a ser una exigencia

Más allá de la geopolítica, las cuentas de los pesos pesados del índice son clave. Los analistas de XTB recalcan que el gran motor de las alzas recientes del índice español sigue siendo los beneficios empresariales del sector bancario, y al cumplir otro récord este semestre, los inversores han vuelto a retomar el apetito de riesgo.

No obstante, desde la casa de análisis advierten que para mantener este impulso, será necesario seguir batiendo sus propios hitos y mantienen una visión “constructiva”. “Pensamos que mantener cotizaciones claramente por encima de ese nivel [de los 20.000 puntos] exigirá una mejora adicional de los beneficios empresariales, especialmente en el sector bancario, donde el consenso mantiene unas expectativas que consideramos demasiado optimistas”, explican.

En esa misma línea, Nuria Álvarez, analista financiera de Renta 4, también mantiene la cautela. “Recomendamos no perseguir unos máximos que dependen de una concentración de subidas en muy pocos valores y sectores”, explica Álvarez, aunque desplaza el foco hacia el panorama internacional.

Una cadena de televisión retransmite las declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). / Michael Nagle / BLOOMBERG

Wall Street: la brújula de Europa

Los índices de Wall Street siguen siendo la brújula de los mercados financieros: cuando cambian de rumbo, el resto de los mercados suele seguir sus pasos. Además de marcar el ritmo bursátil, otro foco está en la nueva estrategia de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh. El economista decidió mantener los tipos de interés sin cambios la semana pasada, aunque el camino por delante queda incierto con una inflación por encima del objetivo del 2%. Además, la atención también se centra en la nueva estrategia de silencio del presidente de la Fed y su intención de acabar con las ruedas de prensa.

“El verano puede ofrecer oportunidades de inversión, con un incremento de la volatilidad ante un calendario cargado”, añade Álvarez. Entre las claves del verano, destacan los resultados de SpaceX en Wall Street este martes, las cuentas de Nvidia, y la cita anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, donde el mercado buscará pistas sobre la evolución de los tipos. Además, recuerdan los analistas, el núcleo fuerte del Ibex cuenta con muchas multinacionales con exposición a Estados Unidos.

Asia: el riesgo de contagio tecnológico

Otro foco de riesgo está ubicado a más de 10.000 kilómetros del Palacio de la Bolsa, en Seúl. El índice de referencia de Corea del Sur —el Kospi— llegó a ser uno de los mercados más alcistas del mundo este año, seguido por Taiwán. Ahora, se ha convertido en el corazón del castigo tecnológico.

El auge de las compañías de semiconductores como SK Hynix lo convirtió en la cuna de las empresas de los microchips durante el último año. El índice llegó a escalar un vertiginoso 187% hasta finales de junio, cuando comenzó una corrección del 22% alimentada por las dudas sobre las elevadas valoraciones asociadas a la inteligencia artificial (IA).

“En el caso de Asia, hay que tener en cuenta que se trata de una corrección”, explica Alvargonzález. “El lastre en Asia es la corrección en la cotización de las empresas de semiconductores", concluye. Aunque el índice español cuenta con una exposición mucho menor a la IA que los mercados de Asia Pacífico o Estados Unidos, un episodio de ventas generalizadas en estas regiones podría contagiar a las plazas europeas. El riesgo para el Ibex no procede, por tanto, de una vinculación directa con la tecnología, sino de una posible oleada mundial de aversión al riesgo.

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¿Y por qué caen con tanta fuerza los índices asiáticos? La clave reside en el temor que persiste sobre las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas a la IA y en sus planes de gasto de capital (Capex, en inglés), cada vez más exigentes. Aunque las empresas han continuado aumentando sus beneficios, los inversores temen que las enormes inversiones necesarias para desarrollar esta tecnología tarden demasiado en traducirse en rentabilidad.