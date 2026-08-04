Acciona se deja más de un 7% al fin de la sesión tras la venta de los Entrecanales Franco de un 3% de sus acciones

Las acciones de Acciona han arrancado la sesión bursátil de este martes con una caída de más del 7%, después de que la familia Entrecanales Franco haya reducido su participación en la compañía mediante la venta de un 3% del capital por un importe de 359 millones de euros. La operación se ha llevado a cabo con un descuento del 5,7% respecto al precio de cierre de la jornada anterior.

Ha sido el valor que más ha caído del índice español en una jornada en la que se ha conseguido romper la barrera de los 20.000 puntos. Acciona ha llegado a cotizar un mínimo intradía de 208,2 euros, un 9,94% menos que al cierre del lunes.

En concreto, Tussen de Grachten BV ha completado con éxito la colocación acelerada ('accelerated bookbuilding') de cerca de 1,65 millones de acciones ordinarias de Acciona, equivalentes a aproximadamente el 3% de su capital social. Los títulos se han vendido a un precio de 217,9 euros por acción, lo que supone un importe bruto total de unos 359 millones de euros, según ha comunicado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La rama Entrecanales Franco ha explicado que la operación responde al interés de algunos de sus miembros por diversificar sus inversiones. No obstante, ha subrayado que ninguno de los accionistas que han participado en la venta desempeña funciones ejecutivas ni forma parte de los órganos de dirección de la compañía.

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

Desde XTB, Javier Cabrera señala que "independientemente del contexto que tenga la compañía, una venta así suele generar revuelo, a pesar de que ellos dicen que es por motivos de diversificación o de liquidez".

A pesar de que no lo ven como algo negativo la venta de Entrecanales Franco parte de sus acciones, creen que la caída que ha sufrido en el parqué español sí que se debe a este movimiento que ocurrió este lunes. "Nosotros vemos razonable que ese sea el motivo. También hay que tener en cuenta que lo ha hecho con un descuento de casi el 6%. También se debe al contexto de la compañía, que recordemos que la semana pasada presentó sus cifras semestrales y no gustaron mucho al mercado", ha afirmado Cabrera.

Acciona está siendo el farolillo rojo de una jornada histórica en el que el selectivo español ha conseguido romper la barrera de los 20.000 puntos. Pese a que llevaba días merodeando por los 19.500, este martes ha conseguido abrir con una subida significativa y así superar esa cifra.

"Yo creo que la compañía se ha comportado de manera independiente con el Ibex. Hay veces que suelen ir bastante en línea, pero hay días concretos que no tienen nada que ver. Yo creo que la caída en general de estos días puede ser excesiva. De hecho, este tipo de caídas suelen venir acompañadas de un rebote fuerte porque ha entrado un poco el mercado en pánico entre los resultados y la venta", ha señalado en conversación con El Periódico.

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El Ibex ha cerrado la jornada de este martes con un leve crecimiento del 0,21%, por lo que consigue dormir por primera vez en su historia superando la barrera de los 20.000 puntos, gracias al descenso del petróleo.