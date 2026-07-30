La inflación repunta al 3,5% en julio por los combustibles y la electricidad

La inflación volvió a acelerar en julio en un contexto marcado por las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Irán. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,5% interanual, tres décimas por encima de la tasa registrada en junio y en su nivel más elevado desde mayo de 2024, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento, la inflación encadena cinco meses consecutivos por encima del 3% y alcanza su cota más alta en más de dos años. El avance de julio refleja, principalmente, el encarecimiento de la energía y confirma que las tensiones en los mercados internacionales continúan trasladándose al coste de la vida. Este avance se queda, por tanto, lejos del objetivo de crecimiento de los precios entorno al 2% en el que trabaja el Banco Central Europeo (BCE).

Estadística ha explicado que en el comportamiento del IPC influyeron especialmente las subidas de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, así como de la electricidad. Ambos componentes aumentaron con mayor intensidad que en julio del año pasado y empujaron al alza la tasa general.

El dato es todavía provisional. El INE publicará el próximo 13 de agosto las cifras definitivas, que permitirán conocer con mayor detalle la evolución de los distintos grupos de bienes y servicios.

Seis meses de subidas mensuales

En comparación con junio, los precios aumentaron un 0,2% durante julio. La subida mensual fue cuatro décimas inferior a la registrada el mes anterior, cuando el IPC avanzó un 0,6%, aunque prolonga la tendencia ascendente: la inflación mensual acumula ya seis meses consecutivos de incrementos.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su mayor volatilidad, también aumentó. La estimación adelantada del INE sitúa esta tasa en el 3%, una décima más que en junio.

El repunte de la subyacente indica que las presiones inflacionistas no se limitan exclusivamente a la energía. Aunque su aumento es más moderado que el del índice general, su evolución muestra que el encarecimiento continúa extendido a otros componentes de la cesta de consumo.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para realizar comparaciones entre los países de la Unión Europea, elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 3,8%. En términos mensuales, sin embargo, registró una variación negativa del 0,1%.

La inflación subyacente del IPCA se estima en el 3,4% para julio, según los datos adelantados por Estadística.

El Gobierno defiende la eficacia de sus medidas

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que el Plan de Respuesta frente al impacto económico de la guerra en Irán continúa desplegado y está cumpliendo su principal objetivo: amortiguar las consecuencias del shock exterior sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.

Según los cálculos del departamento, las medidas adoptadas han reducido la inflación en un punto porcentual de media durante los últimos meses. El Ministerio sostiene, además, que el plan ha absorbido más del 60% de la subida de los precios atribuida al impacto externo del conflicto.

“Seguimos en un contexto internacional complejo, marcado por la guerra en Irán, cuya presión sobre los carburantes ha hecho que la inflación en este mes de julio se eleve tres décimas, al 3,5%”, ha señalado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un mensaje difundido por el Ministerio.

Cuerpo ha recordado que continúan vigentes los descuentos a los carburantes aplicados en las gasolineras, una de las medidas con las que el Ejecutivo pretende limitar el traslado del encarecimiento del petróleo al bolsillo de los consumidores.

Pese a la intervención pública, la evolución de julio confirma que la energía continúa siendo el principal foco de presión sobre los precios. El comportamiento de los carburantes y la electricidad será determinante en los próximos meses para comprobar si la inflación comienza a moderarse o se mantiene por encima del 3%.

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La publicación definitiva del IPC, prevista para el 13 de agosto, permitirá evaluar con precisión el alcance del repunte y conocer si el aumento se concentra en la energía o se extiende con mayor intensidad al resto de la cesta de la compra.