El Gobierno lanza la primera subasta de ayudas millonarias para las plantas eléctricas de la gran industria

La gran industria que utiliza cogeneración -produciendo electricidad aprovechando el calor de la propia actividad de sus fábricas en sectores como la alimentación, la cerámica o el papel- se prepara para la esperadísima (y muy reclamada durante años) primera subasta para el reparto de ayudas millonarias que se cargarán al recibo de luz. El Gobierno activa ahora el proceso para poder celebrar en noviembre una subasta para distribuir una retribución a plantas eléctricas con un máximo de potencia conjunta de 600 megavatios (MW), Se trata de las primera de las dos subastas previstas este año y el siguiente, por un total de 1.200 MW para renovar y mejorar el parque existente de cogeneración o para nuevas instalaciones que sean más ecológicas.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, lanzará de manera inminente un proceso de consulta pública sobre una propuesta de resolución para regular las condiciones del mecanismo. La puja se celebrará en noviembre y servirá para otorgar una retribución específica a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, con el objetivo de renovar el parque de plantas existente con centrales de alta eficiencia que operen con gas natural o biomasa, y que estén preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable.

La retribución distribuida -considerada una ayuda de Estado pero autorizada por la Comisión Europea- previsiblemente se situará entre los 200 y los 290 millones de euros al año. La subasta, organizada por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contará con 10 productos o cupos de potencia, en función de la tipología de las instalaciones. En concreto, serán ocho productos para centrales de gas, que suman 505 MW, y dos productos para plantas de biomasa, con 95 MW. El tamaño de los cupos, adaptados a las especificidades tecnológicas, abarca desde los 2 MW hasta los 100 MW para las cogeneraciones de gas, y desde los 30 MW hasta los 65 MW para las de biomasa. Ninguna empresa podrá adjudicarse más del 50% de la potencia subastada.

Dos subastas en dos años

El Gobierno aprobó el pasado junio un real decreto para regular la celebración de dos subastas, en 2026 y 2027, para otorgar retribuciones con cargo al recibo de luz. En las subastas podrán participar centrales de cogeneración de gas natural y biomasa, o de otros combustibles fósiles que se transforman para consumir los anteriores, para fomentar la construcción de instalaciones con menor impacto medioambiental. Las de gas natural deberán emitir un máximo de 270 gCO2/kWh y las de biomasa tendrán que cumplir los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones establecidos.

Dependiendo de la potencia asignada a cada ITR, el Gobierno espera que el sobrecoste repercutido en el sistema eléctrico por la retribución regulada de los 1.200 MW de las dos subastas oscile entre los 414 y los 582 millones de euros anuales, aunque estas cantidades se verán reducidas por los descuentos obtenidos en las subastas y variarán en función de los precios reales y del funcionamiento de las centrales. Las previsiones del Ejecutivo apuntan a que la incorporación de los 1.200 MW de las subastas evite la emisión de 8,4 millones de toneladas de CO2 durante la vida útil regulatoria de las plantas.

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La regulación ya aprobada contempla 12 Instalaciones Tipo de Referencia (ITR) para las tipologías de instalaciones que podrán participar en las subastas. Los participantes en las subastas, de sobre cerrado con sistema marginal descendente, ofertarán un porcentaje de reducción sobre el valor estándar de inversión inicial de la ITR en la que se encuadre la instalación ofertante. Para el cálculo de la retribución, se usará el valor de rentabilidad razonable del 7,09% considerado en el período regulatorio 2026-2031. Las cogeneraciones de gas natural tendrán una vida útil regulatoria de 12 años y las que operen con biomasa de 20 años.