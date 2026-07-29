Movilidad
Transportes fija servicios mínimos del 73% en la alta velocidad para la huelga del 31 de julio
Los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada
EP
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para el próximo viernes, 31 de julio, fijándolos en un 73% para los trenes de alta velocidad.
Según ha informado Renfe, los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.
Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.
En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".
A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.
Fuente: El Periódico
- La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
- Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
- Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
- Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
- ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
- Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
- La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación
- Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia