El Ibex 35 sube un 1,1% y roza los 19.800 puntos, con el petróleo a la baja en 90 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un avance del 1,1%, lo que ha provocado que el selectivo madrileño haya rozado los 19.800 puntos y se sitúe en los 19.795,30 enteros, con el precio del petróleo retrocediendo casi un 7%, rondando los 90 dólares, gracias a los avances en las conversaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

En concreto, las autoridades iraníes han afirmado que existe un intercambio de mensajes con EEUU, aunque han subrayado que su "prioridad" actualmente es "defender" su "soberanía" e "integridad territorial" y proteger a su pueblo "de los crímenes de guerra que está cometiendo" el país norteamericano.

"Ellos --los estadounidenses-- están intercambiando mensajes, pero para Irán la prioridad en la situación actual es defender nuestra soberanía e integridad territorial y proteger a nuestro pueblo de estos crímenes de guerra que está cometiendo EEUU", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei.

En este contexto, el Brent bajaba un 6,8%, cotizando el barril de petróleo de referencia para Europa en 90,2 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 83,6 dólares, tras decrecer un 6,5%.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Línea Directa ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19% frente al mismo periodo del año pasado. Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de una cartera eólica de 361 megavatios (MW) en España a la portuguesa Galp por 432 millones, sin deuda financiera en el perímetro.

Y, por último, Sabadell ha señalado que inicia este lunes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 331 millones de euros con el objetivo de retener los títulos en autocartera para su posterior amortización vía reducción de capital.

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Repsol (-2,9%), seguido de Naturgy (-1,4%) y Acerinox (-0,4%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a IAG (+4%), Grifols (+2,2%) e Inditex (+2%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con alzas (+0,5%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 1,4% y el parisino Cac 40 avanzaba un 0,9%.

Noticias relacionadas

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,6% tras decrecer un 1,2%. Respecto a las divisas, el euro ganaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1407 dólares.

Fuente: El Periódico