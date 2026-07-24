Las pernoctaciones hoteleras superan los 38,6 millones en junio, un 0,9% menos que el año anterior

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles descendieron un 0,9% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta superar los 38,6 millones, impulsadas por la caída del 2% en los viajes de los no residentes, a pesar del repunte del 1,5% en las estancias de los residentes en España.

No obstante, la facturación media diaria por habitación ocupada se elevó un 5,8% hasta alcanzar los 137,1 euros, mientras que el Índice de Precios Hoteleros (IPH) anotó una subida anual del 5,6%, según los datos de coyuntura hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Balance del semestre

Durante los seis primeros meses de 2026 las pernoctaciones se incrementaron un 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 1,3% y las de no residentes un 2%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales para los viajeros residentes en España en junio, con el 22,4%, 15,4% y 13% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos elegidos por los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, 18,4% y 17,9% del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 7,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Ocupación y precios

Un mes más, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 29% y el 16,3% respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en junio.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 6,5%, 5,4% y 4,2% del total, respectivamente.

En lo referido a ocupación, se cubrieron el 65,6% de las plazas ofertadas, un 0,2% menos que en junio de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana bajó un 1,4% y se situó en el 71,3%.

Las Islas Baleares presentaron el mayor grado de ocupación por plazas, durante junio (82,5%). Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 84,8% y 86,6%, respectivamente.

Según los datos del instituto estadístico el punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Alcúdia (89,6%). Llucmajor alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (92,1%).

La rentabilidad sigue al alza

El Índice de Precios Hoteleros subió un 5,6% el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2025. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Islas Baleares (9,2%) y la bajada más acusada en la ciudad autónoma de Ceuta (-0,1%).

Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de tres estrellas de oro (6,9%).

Rentabilidad del sector hotelero

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 137,1 euros en junio, lo que supuso un aumento del 5,8% respecto al mismo mes de 2025.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 101,6 euros, con una subida del 4,9%.

Por categorías, el ADR fue de 317,9 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 141,3 euros para los de cuatro y de 110,9 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 231,1, 114,2 y 84,4 euros, respectivamente.

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El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con 315,4 euros. Estepona presentó el mayor RevPAR, de 249,9 euros.