Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de Rábano de Aliste baja a nivel 0 tras las labores de extinciónMañueco destaca la unidad de las administraciones en los trabajos de extinciónFaúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Un hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Turismo

Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%

Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles batieron un récord semestral en la primera mitad del año y alcanzaron los 163,79 millones tras subir un 1,8% interanual, aunque en junio, en pleno arranque del verano, las noches en hoteles bajaron un 0,9%, hasta los 38,61 millones.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual, con lo que suma 60 meses consecutivos al alza, y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.

Solo en junio, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.

Los españoles, a Andalucía

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en junio, con el 22,4%, 15,4% y 13% del total, respectivamente. Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron las Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, el 18,4% y el 17,9% del total.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, Reino Unido y Alemania fueron los principales países emisores en junio, con el 29% y el 16,3% de las noches de no residentes. A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos, con el 6,5%, el 5,4% y el 4,2% del total, respectivamente.

En junio se cubrieron el 65,6% de las plazas ofertadas, un 0,2% menos que en junio de 2025. Durante el fin de semana, el grado de ocupación por plazas bajó un 1,4% y se situó en el 71,3%.

Noticias relacionadas y más

Las Islas Baleares fueron la comunidad con un mayor grado de ocupación por plazas en el mes de junio, con un 82,5%. Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 84,8% y 86,6%, respectivamente.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
  2. Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
  3. El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
  4. Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso
  5. Tensión de los vecinos de Rábano de Aliste ante la pesadilla del incendio: 'Lo teníamos a las puertas
  6. Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
  7. Esto opinan Guarido y Pablo Novo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Zamora, Elvira Velasco
  8. La población de codorniz, el ave más cazada de la provincia, cae más de un 60% en las tres últimas décadas

¿Qué es iQue Player? Descubre la Nintendo 64 integrada en un mando que solo se vendió en China

¿Qué es iQue Player? Descubre la Nintendo 64 integrada en un mando que solo se vendió en China

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

El PSOE exige una fecha para la apertura definitiva del centro cívico de Zamora

El PSOE exige una fecha para la apertura definitiva del centro cívico de Zamora

Raúl Escudero continuará defendiendo la camiseta del BM Caja Rural Zamora

Raúl Escudero continuará defendiendo la camiseta del BM Caja Rural Zamora

El impacto de Mercosur en el vacuno de carne: COAG denuncia caída de precios y pide una investigación

El impacto de Mercosur en el vacuno de carne: COAG denuncia caída de precios y pide una investigación

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Tracking Pixel Contents