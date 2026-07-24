Mapfre eleva su beneficio un 9,4% hasta los 624 millones de euros y acomete la segunda mayor adquisición de su historia en EEUU

La aseguradora Mapfre obtuvo un beneficio neto de 624 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 9,4% más que un año antes, impulsada por la mejora del negocio asegurador, según ha informado la entidad anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ha acompañado estos resultados con un nuevo salto en Estados Unidos, el grupo ha acometido la segunda mayor adquisición de su historia con la compra de Safety Insurance por 1.542 millones de dólares.

El volumen de primas, el principal motor del negocio, creció un 1,1% en el primer semestre de 2026, hasta los 16.130 millones de euros. A tipos de cambio constantes, el avance fue del 0,5%. Los ingresos totales crecieron un 1,5% hasta 19.007 millones.

La rama de negocio de No Vida también mostró una mejora de su rentabilidad técnica. El ratio combinado bajó tres décimas, hasta el 92,8% gracias a que la siniestralidad descendió un punto, al 65%. En sentido contrario, el ratio de gastos aumentó seis décimas, hasta el 27,8%.

Por ramos, las primas de Automóviles crecieron un 1,4%, hasta 3.364 millones de euros, con una aportación positiva de todas las regiones. Las ramas de negocio de Salud y Accidentes avanzaron un 8%, hasta 1.695 millones, mientras que Seguros Generales retrocedió un 1,1%, hasta 4.635 millones. La rama de Vida elevó sus primas un 3,8%, hasta 3.812 millones.

Este resultado también elevó la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) al 12,5%. El porcentaje se eleva hasta el 13,4% sin extraordinarios. Los fondos propios, por otro lado, alcanzaron 9.592 millones de euros, un 7,1% más desde comienzos de año.

El mercado ibérico se mantuvo como uno de los principales mercados del grupo, con un beneficio de 279 millones de euros, un 16,6% más. Esto se mostró en la mejora del ratio combinado de la región en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 93,7%. Sin embargo, las primas descendieron un 0,5% hasta 5.979 millones. De ese importe, 5.722 millones correspondieron a España, un 1,5% menos. Mapfre achaca esta caída a la emisión extraordinaria de empresas en el primer trimestre de 2025.

El tirón del negocio en Norteamérica también impulsó las cuentas en el primer semestre. Este mercado creció un 14,1% hasta los 69 millones de euros, y obtuvo un ratio combinado del 94,6%, 1,8 puntos porcentuales menos.

En el área de Latinoamérica, que aporta 218 millones de euros al resultado total pese a decrecer esta partida un 2,6 %, destaca la aportación de Brasil, que obtiene un resultado neto de 136 millones en la primera mitad de 2026, un 4,3 % más, mientras que las primas se sitúan en 2.248 millones, un 4,1 % más.

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Por lo que respecta a Mapfre Re, que incluye los negocios de Reaseguro y Global Risks, obtuvo un resultado neto de 186 millones de euros, un 24,6 % más que en el mismo periodo de 2025.