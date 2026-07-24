Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plataforma gratuita para autónomos en ZamoraConductor temerario en la N-122 en ZamoraUn investigado como posible causante del incendio de Rábano de AlisteFichaje del Zamora CF procedente del Real Madrid
instagramlinkedin

Mapfre estima un impacto de casi 25 millones de euros por los terremotos de Venezuela

Mapfre gana 624 millones de euros hasta junio, un 9,4 % más

Mapfre gana 624 millones de euros hasta junio, un 9,4 % más

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Madrid

Madrid, 23 jul (EFE).- La aseguradora Mapfre ha indicado que los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela les han supuesto al grupo un impacto estimado de 24,8 millones de euros, según se desprende de la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de los resultados del primer semestre.

Mapfre ha desgranado que, considerando la información actualmente disponible, se ha realizado una "estimación conservadora" del siniestro, con impacto atribuible de 22,6 millones de euros en Mapfre Re y 2,2 millones de euros en Global Risk.

"Ante la ausencia de eventos relevantes, se mantiene un enfoque prudente, con las reservas en el rango alto de su intervalo de confianza", ha remachado la entidad al respecto.

El pasado 24 de junio dos fuertes terremotos de magnitud estimada de 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela con un elevado número de victimas y daños materiales significativos, habiendo sido declarado el estado costero de la Guaira como zona de desastre.

En un plano más amplio, Mapfre también ha destacado durante el semestre los siniestros correspondientes a las tormentas en España y Portugal registradas el pasado mes de febrero.

En el ámbito de riesgos de cara al segundo semestre, el grupo asegurador ha puesto el foco en puntos como la ciberserguridad y los riesgos geopolíticos como, por ejemplo, el aumento y el agravamiento de los conflictos armados y sus consecuencias en el comercio internacional.

Asimismo, se ha citado en este apartado a la situación del entorno macroeconómico, donde los riesgos de inflación permanecen al alza.

Noticias relacionadas y más

En el plano general, el grupo ha notificado que en la primera mitad de este 2026 obtuvo un beneficio neto de 624 millones de euros, un 9,4 % más respecto al mismo plazo del ejercicio previo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
  2. Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
  3. El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
  4. Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso
  5. Tensión de los vecinos de Rábano de Aliste ante la pesadilla del incendio: 'Lo teníamos a las puertas
  6. Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
  7. Esto opinan Guarido y Pablo Novo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Zamora, Elvira Velasco
  8. La población de codorniz, el ave más cazada de la provincia, cae más de un 60% en las tres últimas décadas

Nueva ola de calor a la vista en Zamora: el termómetro llegará a los 40 grados

Nueva ola de calor a la vista en Zamora: el termómetro llegará a los 40 grados

Muelas del Pan homenajea a su enfermera tras 35 años al servicio del pueblo

Muelas del Pan homenajea a su enfermera tras 35 años al servicio del pueblo

GALERÍA | Muelas del Pan está en fiestas: juegos tradicionales, música popular, deportes y mucha diversión

GALERÍA | Muelas del Pan está en fiestas: juegos tradicionales, música popular, deportes y mucha diversión

Jordi Roca, mejor pastelero del mundo: “El brownie de chocolate más jugoso no lleva mantequilla, sino 181 gramos de aceite de oliva”

Jordi Roca, mejor pastelero del mundo: “El brownie de chocolate más jugoso no lleva mantequilla, sino 181 gramos de aceite de oliva”

Villardiegua de la Ribera se vuelca con NUPA, la asociación de ayuda a pacientes con fallo intestinal o nutrición parenteral

Villardiegua de la Ribera se vuelca con NUPA, la asociación de ayuda a pacientes con fallo intestinal o nutrición parenteral

Zamora suma 37 emprendedores más en el primer semestre de 2026, aunque acumula 82 menos que hace un año

Zamora suma 37 emprendedores más en el primer semestre de 2026, aunque acumula 82 menos que hace un año

Enfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato

Enfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato

Álvaro Narváez, veterinario: “El calor puede hacer que un perro mayor esté más cansado, inquieto o desorientado”

Álvaro Narváez, veterinario: “El calor puede hacer que un perro mayor esté más cansado, inquieto o desorientado”
Tracking Pixel Contents