Malas noticias para Elon Musk: Tesla sufre una de las mayores caídas de su historia y SpaceX retrocede hasta un 50% desde su salida a bolsa

Colonizar Marte, crear robots humanoides, comercializar coches autónomos y abrir la puerta al turismo espacial. Elon Musk ha construido su vasto imperio empresarial basándose en promesas de futuro que seduzcan a los inversores. Esa estrategia le ha permitido convertirse en el primer billonario de la historia. Sin embargo, el incumplimiento de sus proyectos más ambiciosos se está traduciendo en un duro golpe de realidad para Tesla y SpaceX, los dos gigantes que controla.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se desplomaron un 14,52% este jueves, una de las mayores caídas en la bolsa de su historia. En un solo día, Tesla perdió más de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Eso sucedió tras la presentación de unos resultados decepcionantes que demuestran que la compañía no ha alcanzado los beneficios esperados por los analistas de Wall Street. A ello se le suma que, por primera vez en dos años, su flujo de caja está en negativo.

Aunque la firma superó las previsiones de ingresos y alcanzó una cifra récord en la venta de vehículos durante el segundo trimestre del año, eso no fue suficiente para convencer a los inversores, cada vez más preocupados por los enormes gastos de capital y por ese incumplimiento de los objetivos de beneficios. La caída de sus acciones, de un 27% desde que empezó el año, también se debe a las inquietudes que despiertan el elevado gasto de las empresas tecnológicas en inteligencia artificial. Una inversión que, por ahora, no se está traduciendo en resultados.

Un robot humanoide Optimus de Tesla en una foto promocional de la compañía. / Tesla

Musk ha prometido en reiteradas ocasiones que el robot humanoide Optimus y el servicio de taxis autónomos Robotaxi transformarán el mundo y se convertirán en una fuente infinita de ingresos. Sin embargo, el magnate ha incumplido sus objetivos de despliegue. Robotaxi solo está disponible de forma limitada en algunas ciudades de Estados Unidos, mientras que aún no se ha comercializado ningún modelo de Optimus.

Revés a SpaceX

El pasado 12 de junio, SpaceX protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia bajo la promesa de "hacer que la vida sea multiplanetaria, comprender la verdadera naturaleza del universo y extender la luz de la conciencia a las estrellas". La operación disparó la valoración total de la compañía aeroespacial hasta superar el billón de dólares y permitió convertir a Musk, su consejero delegado y principal accionista, en billonario.

Sin embargo, toda la propulsión inicial se ha visto dramáticamente corregida en las últimas semanas. Desde que inició su capitalización en los mercados, el valor de SpaceX ha caído más de un 26%; un 50% desde el pico de valoración registrado el 16 de junio, cuando el precio de la acción se acercó a los 202 dólares. Actualmente, está a poco más de 118 dólares, lejos de los casi 161 dólares con los que salió a bolsa.

Vehículos Tesla Cybertruck aparcados en el complejo industrial y centro de lanzamiento de cohetes de SpaceX Starbase, en Starbase, Texas (EEUU) / Gabriel V. Cardenas / BLOOMBERG

Esa notable depreciación de su valor responde a contratiempos como la cancelación del lanzamiento de un cohete Falcon 9 que tenía previsto poner en órbita 24 satélites o el doble aplazamiento de una prueba de vuelo del Starship, su aeronave más potente. También se debe al temor que suscita entre los inversores el gasto en IA, tan elevado que está obligando a gigantes empresariales que antes tenían amplios márgenes y abundantes flujos de caja a recurrir a la deuda y a la venta de acciones para financiar sus nuevas inversiones. SpaceX también incorpora xAI, la start-up de IA generativa de Musk y propietaria del chatbot Grok.

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Se espera que SpaceX presente su primer informe de resultados en agosto. Si las cifras no concuerdan con lo prometido por Musk la corrección bursátil de la empresa podría ser aún más significativa. Además, poco después expirará un período de bloqueo que permitirá que empleados e inversores puedan empezar a vender acciones por valor de unos 911,5 millones de dólares.