El dueño del mayor rascacielos de Andalucía prepara su salida a bolsa

El propietario de Torre Sevilla, el mayor rascacielos de Andalucía, prepara su salto a bolsa. Argis, la gestora de fondos detrás de esta operación, ha puesto en marcha la transformación en socimi de la sociedad con la que compró el complejo inmobiliario a CaixaBank por 132 millones de euros el pasado mes de abril.

La junta general de la sociedad aprobó el pasado 22 de julio la conversión de la compañía de sociedad limitada a sociedad anónima, en concreto bajo el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas como socimis, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). El movimiento es el primer paso para su incorporación a un mercado de valores.

Argis había preparado durante los últimos meses la estructura societaria necesaria. El vehículo elevó en mayo su capital desde apenas 3.000 euros hasta 5,017 millones, ligeramente por encima de los cinco millones exigidos como mínimo a una socimi. Posteriormente, el 3 de julio, Argis sustituyó al administrador único por un consejo de administración presidido por Carlos Zucchi, consejero delegado de la gestora.

Completa el órgano de gobierno Javier Romero, director financiero del grupo, Francisco Javier Larrañaga, exdirector de Banca de Empresas de Kutxabank en Gipuzkoa y antiguo diputado foral de Hacienda, y el empresario Gustavo Carrero Díez, cofundador de la energética Opdenergy y con inversiones en sectores como el inmobiliario, la hostelería y la biotecnología. El abogado Manuel Matías Bellido, socio de Tornos Abogados y asesor habitual de Argis, ocupará la secretaría del consejo.

Argis cuenta, además, con un precedente. La gestora ya convirtió en socimi el vehículo propietario de la sede de BBVA en la Gran Vía de Bilbao, adquirida en 2022 por cerca de 150 millones. Este vehículo, Aofi Sheni Socimi, comenzó a cotizar en Portfolio Stock Exchange en junio de 2024 con una valoración de 61,5 millones. Este mercado aparece como una posible vía para Torre Sevilla, aunque la compañía no ha confirmado todavía dónde solicitará la admisión.

Argis completó la adquisición de Torre Sevilla el 24 de abril, casi cuatro meses después de anunciar un acuerdo con CaixaBank. La operación incluyó el rascacielos de 185 metros y 39 plantas diseñado por César Pelli, con 31.090 metros cuadrados de oficinas, y el hotel Eurostars Torre Sevilla, de cinco estrellas y 244 habitaciones. También comprende el centro comercial, con 26.700 metros cuadrados de superficie alquilable, el aparcamiento y el parque Magallanes. El complejo presenta una ocupación superior al 95%. Las plantas hoteleras están arrendadas a Hotusa hasta 2032.

Un mercado de 33.954 millones

La futura incorporación de Torre Sevilla se produce en un momento de expansión del mercado español de socimis. España cerró junio con 169 sociedades cotizadas, diez más que al terminar 2025, según el estudio del primer semestre elaborado por Armanext. Durante los seis primeros meses se incorporaron doce nuevos vehículos, un 50% más que un año antes. La capitalización conjunta del sector aumentó un 16,4%, hasta 33.954 millones, mientras que el valor agregado de los activos creció un 4,74%, hasta 52.337 millones.

Noticias relacionadas

Las nuevas socimis incorporaron inmuebles por 1.175 millones, un 17% menos que en el primer semestre del pasado año. Es decir, llegaron más vehículos, pero con un tamaño medio menor. El sector también ejecutó trece ampliaciones de capital por 104,9 millones, un 25,8% más. De las 169 socimis existentes, 55 cotizan en BME Growth, 43 en BME Scaleup, 40 en Euronext Access, 28 en Portfolio Stock Exchange y tres en el mercado continuo.