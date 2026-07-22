Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul

Inditex entra de lleno en la promoción turística de A Coruña y en el fortalecimiento del aeropuerto de Alvedro con nuevas conexiones aéreas. La multinacional textil fundada por Amancio Ortega aportará 1,5 millones de euros en el próximo año y medio al Consorcio de Turismo y Congresos para la promoción de la ciudad a través de "grandes hitos" como el eclipse solar total del 12 de agosto, la Regata de Grandes Veleros de 2027 y exposiciones como las organizadas por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), constituida por la presidenta no ejecutiva de la compañía. El grueso de la aportación se encaminará al aeropuerto, para "la apertura de nuevas rutas, el refuerzo de conexiones existentes o la consolidación de enlaces estratégicos", entre los que se marcan "específicamente" los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul.

La colaboración entre el Consorcio de Turismo e Inditex se materializará en un "convenio de colaboración empresarial" que el ente de promoción, impulsado por el Ayuntamiento, someterá a aprobación de su junta de gobierno este viernes. El acuerdo, con vigencia durante 2026 y 2027 y posibilidad de prórroga en 2028, abarca cuatro ámbitos de la promoción de A Coruña: "conectividad aérea", "grandes hitos de ciudad y proyección exterior", "exposiciones y programación cultural tractora" y "actuaciones complementarias".

Captación de rutas en el aeropuerto de A Coruña

Buena parte de los 1,5 millones aportados por Inditex se dirigirá al "fortalecimiento de la conectividad aérea de A Coruña como palanca de proyección turística, desarrollo económico y posicionamiento exterior de la ciudad, tanto en el ámbito internacional como en el estatal", reza el convenio. Estas acciones irán encaminadas a abrir nuevas rutas, reforzar las existentes o consolidar enlaces "estratégicos".

Consorcio e Inditex incluyen "específicamente las conexiones internacionales cuya promoción prevé licitar el Consorcio en el ejercicio 2026 para los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul", con previsión inicial de que los vuelos comiencen en el último trimestre de este año y continúen en los tres siguientes de 2027. Pero el acuerdo también se amplía a "otras rutas de ámbito estatal que contribuyan a mejorar la accesibilidad y la competitividad turística de A Coruña". Lisboa, París y Londres formaron parte en el pasado del panel de destinos de Alvedro. No así Estambul, cuya implantación figuró en los planes de la aerolínea Turkish sin llegar a materializarse.

Turismo, a la misma sesión que votará el viernes este convenio, llevará la licitación de la apertura de rutas desde Alvedro a Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla, a partir de final de año y hasta 2029, por un importe total de 1,69 millones de euros anuales. Cada una de estas conexiones saldrá a concurso por entre 302.500 y 484.000 euros anuales, IVA incluido.

La Estrategia de Turismo de la Ciudad, se expone en el convenio, incluye "el apoyo a las nuevas conexiones aéreas, dado que la captación de visitantes de otros mercados pasa por disponer de una conectividad aérea sólida que permita acercar la ciudad de A Coruña a los mercados prioritarios y captar a sus potenciales visitantes frente a los destinos competidores".

Imagen tomada por Óscar Blanco en un viaje a Chile para ver un eclipse / Óscar Blanco

"Grandes hitos" como el eclipse de Sol y la Tall Ships

Inditex abonará el primer medio millón de euros en un plazo máximo de quince días desde la firma del convenio, según recogen sus cláusulas. El millón restante lo ingresará en 2027 en cuotas trimestrales de 250.000 euros. Los primeros 500.000 euros se destinarán expresamente a la "financiación de los nuevos destinos de conexión aeroportuaria" y a "A Coruña CidadEclipse", el programa impulsado por el Ayuntamiento con motivo del eclipse total de Sol que la ciudad vivirá el 12 de agosto.

El histórico fenómeno astronómico figura como el primero de los "grandes hitos de ciudad y proyección exterior" incluidos "específicamente" en el acuerdo. Inditex colaborará en la financiación de la "promoción y dinamización" del programa de actividades previsto, con "campañas informativas y promocionales, elaboración y difusión de materiales multilingües, programación y contenidos asociados a los Museos Científicos y al planetario, exposiciones itinerantes, habilitación de puntos de observación y recursos de atención al visitante".

Partida de la Regata de Grandes Veleros Tall Ships Race de A Coruña, en 2023. / Casteleiro

Otro "gran hito" será la Regata de Grandes Veleros, la Tall Ships Race, que atracará en el puerto en 2027. No solo se tratará de posicionar la ciudad como "destino atlántico y marítimo" y de la "acogida institucional y turística" de las tripulaciones y delegaciones, sino de la "valorización turística de la fachada marítima y del patrimonio litoral, así como otras actuaciones de visibilidad y promoción asociadas a hitos marítimos de especial relevancia".

El cine y el audiovisual constituye otro de los apartados del convenio, para la "proyección creativa de la ciudad" con acciones "ligadas al posicionamiento de A Coruña como ciudad de cine y audiovisual". Entre otras iniciativas, el convenio cita programas de visibilidad y acogida vinculados a actividades, ciclos o encuentros del sector, y campañas y contenidos destinados a "reforzar la notoriedad de la ciudad como destino creativo y cultural contemporáneo".

Exposiciones como las de la Fundación MOP

Inditex y el Consorcio de Turismo coinciden en promocionar "exposiciones y programación cultural tractora", mediante el apoyo a exposiciones y actividades "vinculadas a museos, fundaciones y otros centros y entidades de actividades culturales y artísticas de particular relevancia de A Coruña". En ellas incluye el convenio "específicamente" la Fundación MOP y cualquier otra que, "por su singularidad, notoriedad o capacidad de atracción de visitantes, contribuyan al posicionamiento y atractivo turístico de la ciudad".

Exposición Doubts, de Paolo Roversi, en la Fundación Marta Ortega Pérez, en el puerto de A Coruña. / Casteleiro

La aportación económica de Inditex abarcará, además, toda "actuación complementaria de promoción" de A Coruña, "ligada a la cultura, el patrimonio, la gastronomía, la experiencia urbana y otros elementos diferenciales de A Coruña", "siempre que guarden relación directa con la finalidad de interés general del convenio".

Los plazos para el convenio

El Consorcio de Turismo de A Coruña someterá a votación el convenio este viernes. En su junta de gobierno, participan representantes de los tres grupos de la Corporación local, PSOE, PP y BNG; y de los dos entes que colaboran, minoritariamente, en su presupuesto, la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio. De aprobarse el texto, la firma del acuerdo corresponderá al secretario general y del consejo de Inditex, Javier Monteoliva, y al edil de Turismo, Gonzalo Castro, que ostenta la presidencia del Consorcio.

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La prórroga prevista en 2028 debe contar con el acuerdo "expreso y escrito" de ambas partes, y debe estar "precedida por nuevos acuerdos". El primer trimestre de 2028 no contará dentro de esa prórroga si el convenio tiene que extenderse hasta el 31 de marzo porque la entrada en servicio de las nuevas rutas no pudo realizarse dentro de este año, 2026.

Fuente: La Opinión A Coruña