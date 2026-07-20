Iberdrola, reconocida como referente mundial en bonos verdes y como la eléctrica más sostenible de Europa

Iberdrola suma dos nuevos reconocimientos internacionales que avalan su liderazgo en sostenibilidad y financiación verde. La compañía ha sido distinguida como el emisor corporativo más destacado de bonos verdes, sociales o sostenibles en los GlobalCapital Bond Awards 2026 y como la eléctrica más sostenible de Europa en los World Finance Sustainability Awards 2026.

Ambos galardones ponen en valor la estrategia del Grupo para impulsar la electrificación de la economía, acelerar la descarbonización y movilizar financiación destinada a proyectos con impacto ambiental positivo.

Referente en financiación sostenible

Los GlobalCapital Bond Awards, que celebran este año su decimonovena edición, son los únicos galardones dedicados exclusivamente a los mercados internacionales de bonos. Cada año reconocen la excelencia de emisores, entidades financieras, inversores, agencias de calificación y asesores, y cuentan con una característica diferencial: los ganadores son elegidos por los propios participantes del mercado mediante una amplia consulta sectorial.

Este premio refrenda la trayectoria de Iberdrola en los mercados de financiación sostenible y refuerza su posición como uno de los principales emisores internacionales del sector. En 2025, Iberdrola se convirtió en la primera empresa española en emitir un bono bajo el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes (EU GBS) y en la primera del mundo en obtener una doble certificación, al cumplir simultáneamente con este estándar y con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Desde entonces, la compañía ha emitido un total de cuatro bonos verdes alineados con ambos marcos de referencia, consolidando su liderazgo en financiación sostenible.

Reconocimiento al liderazgo en sostenibilidad

Por su parte, los World Finance Sustainability Awards distinguen a las organizaciones que lideran la transición hacia modelos de negocio bajos en dióxido de carbono, eficientes en el uso de los recursos y comprometidos con la creación de valor social.

Según el jurado, Iberdrola destaca por haber convertido su ambición climática en una realidad operativa a gran escala en distintos mercados. En particular, el comité evaluador ha subrayado los avances de la compañía en la expansión de la capacidad de generación renovable, la modernización y digitalización de las redes eléctricas, el desarrollo de soluciones de almacenamiento e integración de sistemas, además de su contribución al crecimiento económico y al empleo en los territorios donde opera.

El jurado también ha recalcado la solidez de la estrategia climática de Iberdrola, que contempla la neutralidad de las emisiones directas en generación de electricidad en 2030 y el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero directas e indirectas en 2040.

Asimismo, ha valorado las inversiones realizadas por la compañía en tecnologías limpias —como la eólica terrestre y marina, la solar, la hidroeléctrica y el almacenamiento energético—, así como su papel en el desarrollo de redes inteligentes que facilitan la integración de una mayor generación renovable y contribuyen a construir un sistema eléctrico más flexible, resiliente y seguro.