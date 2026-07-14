La presidenta de la DO Rioja presidirá la Barcelona Wine Week

La Barcelona Wine Week (BWW) estena presidenta. El consejo de administración de Fira de Barcelona ha aprobado este martes el nombramiento de la empresaria vitivinícola Raquel Pérez Cuevas como nueva presidenta del salón líder del vino español de calidad en sustitución de Javier Pagés, que recientemente ha dejado también la presidencia de la DO Cava, cerrando así una etapa profesional dedicada a la representación institucional.

Pérez es desde 2025 la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, por lo que ahora simultaneará ambos cargos, además de dedicarse en cuerpo y alma a sus funciones en la Bodega Ontañon, propiedad de su familia y donde ejerce de consejera delegada.

"Es todo un honor seguir impulsando una feria que acompaña el desarrollo del sector vitivinícola español, promocionando su oferta en los mercados internacionales y reforzando las oportunidades de negocio, expansión e innovación para las bodegas participantes”, señala la empresaria riojana.

Ingeniera agrónoma y licenciada en enología, Pérez es la primera mujer que preside la DOC Rioja en sus cien años de historia y, además, es también la representante de Esencia Rioja, una de las principales asociaciones bodegueras de la emblemática denominación de origen.

Se convierte ahora en la segunda persona tras Javier Pagés en ocupar la presidencia de la Barcelona Wine Week, salón que Fira de Barcelona decidió lanzar en 2020 (justo antes del confinamiento por la pandemia) después de que la institución ferial optara por dar carpetazo al histórico Salón Intervin, que se celebró por última vez en 2018 dentro de Alimentaria.

Raquel Pérez toma las riendas de la Barcelona Wine Week después del gran éxito registrado en las seis ediciones que se han celebrado hasta ahora de la feria, que gracias a su formato innovador ha logrado encontrar su posicionamiento en el mercado: ser el gran escaparate mundial de los vinos españoles de calidad. Así, la nueva presidenta afrontará una etapa de consolidación, aunque deberá seguir impulsando la proyección del salón en los mercados internacionales, para que cada vez más compradores procedentes de todo el mundo tengan la Barcelona Wine Week como referencia en vino español.

Una feria que reúne a 26.000 profesionales

La séptima edición de la Barcelona Wine Week se celebrará del 8 al 10 de febrero de 2027 en los pabellones 1 y 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. El salón espera reunir a más de 1.300 empresas expositoras, 90 denominaciones de origen y sellos de calidad y cerca de 26.000 profesionales, el 20% internacionales procedentes de más de 70 países.

El comité organizador que presidirá Raquel Pérez está también integrado por representantes de la Federación Española del Vino (FEV), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ICEX España, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la Asociación Vinícola Catalana (AVC) y Cajamar.

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Javier Pagés, que durante muchos años fue el director general del Grupo Codorníu, cierra así una etapa de dedicación institucional y de representación colectiva del sector del vino. Se da la circunstancia de que en los dos cargos que ocupaba le han sustituido dos mujeres: Raquel Pérez en la Barcelona Wine Week y Marta Vidal en la presidencia del Consejo Regulador del Cava.