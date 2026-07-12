El precio de los huevos baja un 30% en el supermercado, gracias a la tregua que ha dado la gripe aviar

Cinco meses después de que España se declarara país libre de la gripe aviar, el pasado 10 de febrero, parece que la tranquilidad ha llegado también a los supermercados. Los precios de los huevos, que se dispararon hace algo más de un año cuando el virus se expandió por Europa y redujo de manera drástica la producción, llevan ahora tres meses en descenso. Y aunque el verano es época de gran demanda, se está confirmando la tendencia deflacionista iniciada en abril, tanto en origen (lo que cobra el ganadero) como en la venta al público (lo que paga el consumidor). La bajada media es ya del 15% en el conjunto de Europa, lo que ha permitido regresar a valores equivalentes a los de junio de 2025, según señalan los expertos. En España, también desde abril, el producto procedente de gallinas enjauladas ha registrado una disminución del 30%, aunque la media

Infografía sobre el IPC del huevo

"Más que de bajada de precios, en el sector hablamos de estabilización", remarca Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana. Las causas hay que encontrarlas, prosigue Toda, "no solo en que la influenza aviar ha dado un respiro, sino también en que las granjas que tuvieron que vaciarse por culpa del virus están empezando a regresar paulatinamente a la actividad". A todo ello, añade la directora de la federación que agrupa al sector avicultor catalán, se suma la progresiva reconversión de las explotaciones, "que han estado adaptando en los últimos tiempos a las nuevas normativas europeas de bienestar animal y que ahora, poco a poco, aún a un ritmo lento, van produciendo con normalidad".

Infografía sobre las explotaciones de producción de huevos en España.

Han sido también claves, indican fuentes de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea, las importaciones masivas de huevos que se han realizado desde Ucrania. De hecho, según datos de la consultora Areté, especializada en análisis y previsiones sobre los mercados de materias primas agroalimentarias, en los primeros cuatro meses de 2026, las compras de huevos a países fuera de la Unión Europea aumentaron un 88% respecto al mismo periodo de 2025. Los principales orígenes fueron la ya mencionada Ucrania (con un incremento de 51%) y Turquía (a la que se compraron un 31% más de huevos). España, en el mismo periodo, registró un aumento de las importaciones extracomunitarias del 750%, con el 90% de los volúmenes procedentes del país eslavo, también según Areté.

Códigos de etiquetado europeo

La evolución de la crisis ganadera

La crisis de la gripe aviar golpeó al sector avícola español en julio de 2025, después de unos meses en los que el virus se había hecho presente siempre en fauna silvestre. Los primeros focos en aves domésticas se registraron en Badajoz, en una granja de 7.000 pavos de engorde, y en Toledo, en una explotación de 50.000 gallinas reproductoras. En septiembre se notificaron focos en una granja de 8.400 aves en Huelva, en una explotación de Guadalajara y en una granja de gallinas ponedoras con un censo aproximado de 760.000 aves en Valladolid.

Octubre fue un mes en el que también se detectaron focos en granjas de aves de corral, cinco de ellas situadas en Castilla y León, concretamente en Valladolid, y otra en la Comunidad de Madrid. Y, posteriormente, en diciembre, era Catalunya la que notificaba un foco en una explotación de ponedoras con un censo aproximado de 235.000 gallinas localizada en la comarca de Urgell, en la provincia de Lleida.

Ese mismo mes, el Ministerio de Agricultura adelantó que estaba trabajando en el informe de la autodeclaración de país libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para facilitar el comercio con países terceros, pero en enero de 2026, se notificó un nuevo foco de influenza aviar de alta patogenicidad de nuevo en Lleida, por lo que la declaración de país libre se retrasó hasta el 10 de febrero, fecha en la que España recuperó el estatus de libre de la enfermedad en la totalidad del territorio.

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Descripción de la estructura del huevo.

"Lo cierto es que la demanda de huevos sigue creciendo, más allá de si hay disponibilidad de producto o de si los precios son más altos que hace un año", constata Toda, que señala que el verano es, junto a la Pascua, uno de los momentos del calendario en los que repunta su consumo. Los ciudadanos siguieron comprando huevos en 2025, ajenos al impacto que tuvo la inflación sobre ellos, hasta el punto que representaron el 1,46% del gasto total en alimentación de los hogares españoles, lo que los consolidó "como una de las opciones proteicas más competitivas en la cesta de la compra", según datos de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo). "Durante el pasado ejercicio, el consumo doméstico creció un 2,8% en volumen, hasta los 438 millones de kilos, y en tres años acumula un incremento del 15%", agrega la entidad.