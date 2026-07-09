Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa de año Banco SabadellDespilfarro de agua en SanabriaFromago 2026: así seráAsovino Joven: el futuro del ovino en ZamoraActualidad del Zamora CF
instagramlinkedin

Sector en auge

La industria espacial reclama a Europa más inversión en lanzadores, conectividad... y la Tierra

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio reflexionan en el Space Economy Congress de Barcelona sobre las tareas pendientes del sector

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio en el Space Economy Congress de Barcelona

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio en el Space Economy Congress de Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Clemente

Barcelona

Si Europa quiere lograr de verdad la ansiada soberanía tecnológica para dejar de depender de Estados Unidos, China o Taiwán en según qué ámbitos, deberá mirar seriamente hacia el espacio y empezar a invertir de forma significativa en sus procesos. Así lo han puesto encima de la mesa cuatro altos cargos de cuatro empresas emblemáticas en esta industria: las españolas Indra y Sener, la francesa Airbus y la italiana Telespazio.

Carlos Álvarez, Sandra Mingot, Pol Llorca y Miguel Belló, estas cuatro voces, han conformado este jueves una de las mesas redondas del Space Economy Congress, un encuentro coorganizado en Barcelona entre la Cambra de Comerç y la Generalitat de Catalunya para explorar este sector que está ganando cada vez más importancia.

En este caso, en concreto, la idea era abrir la mirada y preguntar a las grandes figuras del sector qué tiene que hacer la Comisión Europea para conseguir que esta industria despegue y pueda jugar un rol clave en esta liga en la que, de momento, gana de paliza el SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk. Es la empresa de fabricación y gestión de servicio de transporte espacial sobre la que se están apoyando la mayoría de empresas del mundo para lanzar sus satélites al espacio.

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio en el Space Economy Congress de Barcelona

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio en el Space Economy Congress de Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

De ahí que una de las demandas que más consenso ha generado sea que hay que invertir en lanzadores para poder llevar a cabo este tipo de misiones desde suelo europeo, sean para desplegar constelaciones de satélites comerciales, sea para hacer investigación en el espacio. “Lo primero es tener acceso al espacio, si no, hay que dejar de hablar del resto”, ha lanzado Belló, de Telespazio. “El elefante en la habitación es [la constelación de satélites] Starlink; Elon Musk es lo que ha cambiado realmente el sector, así que todo el mundo está intentando combatir esta realidad, pero eso está aquí para quedarse, así que tenemos que ser inteligentes para encontrar nuestro camino dentro de esta nueva realidad”, ha sumado Mingot, de Sener.

Un gigante europeo

Es esta directiva quien ha señalado hacia IRIS –el programa europeo para lanzar unos 300 satélites al espacio y lograr una conectividad ultrarápida y segura para gobiernos, empresas y ciudadanos con la que rivalizar con lo que Estados Unidos puede obtener con Starlink– como una de las claves para diferenciarnos.  

La otra podría ser la alianza que han sellado Airbus, Leonardo y Thales para fusionar sus divisiones espaciales y crear un gigante europeo del sector. “Todo dependerá de cómo lo hagamos, porque mover a compañías de esta dimensión es complicado”, ha reconocido Llorca, directivo de la filial catalana de Airbus.

“Todos hemos sido muy críticos con algunas de las cosas que pasan en el universo corporativo, y todos vemos que hay diferencias claras con la cultura de Estados Unidos en cuanto a la mentalidad emprendedora o el riesgo a fracasar, por ejemplo; si no adoptamos la cultura correcta en algo que va a ser mucho mayor de lo que hemos tenido nunca, no triunfaremos en ser efectivos en costes o rápidos respondiendo a los nuevos desafíos”, ha apuntado.

Las infraestructuras terrestres

Carlos Álvarez, de Indra, ha señalado hacia otro elemento que puede estar quedando desatendido: la infraestructura terrestre que sostiene todo este universo espacial. “Las infraestructuras terrestres son clave para el buen funcionamiento del sistema”, ha expresado, en relación a los sistemas de control, de captación de datos, de transformación de todo lo obtenido en el cielo en servicios para el ciudadano… “Se trata de poner las medidas para estar seguros de que lo que estamos desarrollando es definitivamente seguro”, ha sugerido.

Noticias relacionadas

“Necesitamos programas, ambición, la iniciativa IRIS y más presupuesto, y lo necesitamos ya”, ha compendiado Sandra Mingot para cerrar el capítulo de las conclusiones, uno que ha urgido a la regulación del espacio y a la velocidad para subirse a un tren, el de las tecnologías duales, “que se mueve muy rápido”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados
  2. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  3. ¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora? Así están las opciones a diez días de ratificarse la cabeza de lista
  4. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques
  5. La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos: un tractor, varios terneros calcinados y el propietario herido
  6. Tensa reunión vecinal en Pobladura del Valle por la instalación de una planta de hidrógeno verde
  7. Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
  8. Ruina confirmada en El Ferial 8 de Benavente tras años de abandono y un expediente previo caducado

El presidente turco Erdogan regala a Sánchez un revólver personalizado con su nombre

El presidente turco Erdogan regala a Sánchez un revólver personalizado con su nombre

Benavente relanza la renovación integral de la Plaza Virgen de la Vega con un presupuesto de 590.000 euros

Benavente relanza la renovación integral de la Plaza Virgen de la Vega con un presupuesto de 590.000 euros

Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

Los planes de empleo pasan de un centenar a una decena de puestos de trabajo: la crítica del Ayuntamiento de Zamora a la Junta

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Declaradas de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de estos dos pueblos en Zamora

Declaradas de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de estos dos pueblos en Zamora

Eva Carregosa se lesiona y no renovará con el Recoletas

Eva Carregosa se lesiona y no renovará con el Recoletas

Así habla en Burganes de Valverde (Zamora) el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), sobre la polémica Ley de Nietos

Obras de Velázquez, Goya, o Rubens: el reclamo turístico para reactivar Sanabria tras los incendios

Obras de Velázquez, Goya, o Rubens: el reclamo turístico para reactivar Sanabria tras los incendios
Tracking Pixel Contents