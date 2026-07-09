El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en Valencia

El impulso del negocio turístico en Valencia no cesa. El Ayuntamiento ha concedido 51 licencias de hotel en apenas tres años, a lo que habría que sumar los bloques de apartamentos turísticos que van proliferando en algunos barrios. En apenas cuatro días, el tablón de edictos del consistorio ha publicado cinco anuncios con proyectos que salen a exposición pública, todos de hoteles, bloques de alojamientos turísticos y una pensión.

Uno de los bloques lo promueve la mercantil Copla City Rentals en el número 1 de la calle Mestre Racional, en el céntrico barrio de Gran Vía. Se trata de una promoción de 46 apartamentos turísticos en un edificio de 311 metros cuadrados levantado en 1955. La finca tiene un bajo comercial que durante largo tiempo estuvo ocupado por la icónica Tienda del Espía, hasta que cerró en 2024. Y el nuevo proyecto de alojamientos turísticos en Valencia lo promueve la empresa presidida por José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno de España y la exalcaldesa de Madrid.

Copla Living –nombre comercial de la socimi– también está integrado por José María Xercavins, presidente de DeA Capital Real Estate Iberia; Bruno Oliver Bultó, dueño de los hoteles Abracadabra; Antonio Farnós de los Santos, inversor valenciano; y Liliana Godia, empresaria catalana y una de las mayores fortunas de España. Copla Living explora ahora el mercado valenciano con el bloque de la Mestre Racional tras haber abierto alojamientos en Sevilla, Bilbao, Madrid y Córdoba, y con el objetivo de sumar hasta 50 inmuebles distribuidos por las grandes capitales de España.

El futuro hotel de cuatro estrellas en la calle San Vicente Mártir / Levante-EMV

Pero no es el único alojamiento al que Valencia acaba de dar luz verde. En los números 139 y 141 de la calle San Vicente Mártir, la sociedad Servicios Inmobiliarios Valencianos Integrales (Sivi SL) promoverá un total de 31 apartamentos turísticos, a escasos 300 metros de la estación de Joaquín Sorolla.

En el número 3 de la Plaza Antonio Cortis, junto a la avenida de Ausiàs March, la mercantil Ruzafa Capital Reunido proyecta un hotel de 162 plazas, en una zona no demasiado turística pero en pleno crecimiento, con varios planes de desarrollo con previsión de sacar adelante miles de viviendas para ampliar la población del sur de València. Y mucho más al norte, en la zona de Trinitat, la empresa Peris Domingo C.B. está promoviendo una pensión para turistas de menor presupuesto.

Noticias relacionadas

Finalmente, el paquete de licencias en trámite se completa con un proyecto de hotel de cuatro estrellas y 63 habitaciones en la calle San Vicente Mártir, en su cruce con la calle Moncayo, en el barrio de la Cruz Cubierta, donde actualmente se desarrolla un PAI con unas 200 viviendas. El hotel que coronará el PAI de Moncayo está promovido por el grupo Procogest y se compone de planta sótano, siete plantas en altura y una cubierta. En el sótano habrá vestuarios de servicio, almacenes de cocina y lavandería. En la planta baja se ubicará la cocina, una cafetería, la recepción y bicicletas. En el resto de plantas irán nueve habitaciones por cada una de ellas. Y en el rooftop habrá terraza, sauna, sala de lectura y gimnasio.