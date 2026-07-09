De Francisco González a Villarejo: quién es quién en el juicio al BBVA

La Audiencia Nacional ha abierto un juicio oral a 15 exdirectivos y mandos policiales vinculados al BBVA, entre ellos, el expresidente de la entidad bancaria Francisco González y el comisario José Manuel Villarejo, por la presunta contratación del ex policía para realizar labores de espionaje a empresarios, políticos y periodistas entre 2004 y 2016.

El magistrado Antonio Piña ha enviado a juicio al BBVA por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de cohecho activo. El juicio implica a una decena de personajes vinculados al banco. Aparte del expresidente y entre ellos, el ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; Eduardo Arbizu, el exdirector global de Regulación y Control Interno del banco; Eduardo Ortega Martín, exdirector de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA y José Manuel García Crespo, el antiguo jefe jurídico de la entidad. El BBVA también figura como persona jurídica.

En el caso de Corrochano, la Fiscalía solicita 243 años de prisión, la pena máxima que se puede fijar, y 173 años para Francisco González, según el escrito de acusación del Ministerio Público. En el caso de González, el expresidente de la entidad, el juez solicita penas que ascienden a 173 años.

Francisco González

El banquero español presidió al BBVA entre 2000 y 2018, año en el que el actual presidente Carlos Torres Vila tomó su relevo. González llegó a presidir el banco como resultado de la fusión entre Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria y fue una pieza clave en el salto de la entidad hacia Latinoamérica, que hoy es uno de sus principales mercados. Antes de presidir el BBVA, fue presidente de Argentaria tras la privatización de la entidad impulsada por el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía alega que González conoció y autorizó los contratos con Villarejo a lo largo de sus casi dos décadas al frente del banco.

El excomisario Villarejo. / AGENCIAS

José Manuel Villarejo

El excomisario del Cuerpo Nacional de Policía se ha convertido en una figura mediática a lo largo de los años por su implicación en el caso Tándem, una macrocausa con 47 piezas distintas. El ex comisario fue detenido por primera vez en 2017 mientras la Fiscalía investigaba su entramado empresarial, el Grupo Cenyt, que prestaba servicios de inteligencia y espionaje a clientes privados, a la vez que mantenía su puesto como policía.

En mayo de este año, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por la Audiencia Nacional por el llamado caso Dina, la pieza número diez de la investigación. La investigación se centró en el robo de datos del móvil de la que fue asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, en 2015. El tribunal declaró a Villarejo culpable de un delito de revelación de secretos e impusó un pago de 1.000 euros a Iglesias, al considerar que el ex agente de la Policía Nacional estaba detrás de la maniobra.

Ángel Cano

El directivo fue consejero delegado del BBVA entre los años 2009 y 2015 mientras González presidía el banco. La Fiscalía alega que Cano participó en encargos realizados por Villarejo y fue uno de los ocho exdirectivos imputados en el caso Villarejo.

Julio Corrochano

La Fiscalía sitúa a Julio Corrochano, el director de Seguridad de BBVA entre 2002 y 2018, como el principal enlace entre el banco vasco y el entramado empresarial que mantenía Villarejo. Corrochano también fue comisario de Policía y la Fiscalía sostiene que fue el principal interlocutor entre BBVA y el Grupo Cenyt durante el periodo investigado.

Antonio Béjar

Béjar ejerció como director de Riesgos de BBVA España entre 2008 y 2014 y formó parte del comité de dirección del banco. Béjar llegó a encabezar la Operación Chamartín tras ser nombrado presidente del Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora controlada por el banco que fue encargada de desarrollar Madrid Nuevo Norte. En 2019, fue cesado por el BBVA tras ser imputado en el caso Villarejo. Béjar está citado en la causa por supuestamente participar en algunos de los encargos realizados por el entramado de Villarejo y tener conocimiento de información sobre algunas tareas.

El expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar. / EFE

Rafael Redondo Rodríguez

El abogado fue el principal socio de Villarejo durante décadas y llegó a administrar varias de las empresas dentro del paraguas del Grupo Cenyt. La Fiscalía lo ha citado porque lo considera una de las figuras clave dentro del entramado empresarial de Villarejo. El juez considera que presuntamente participó en la ejecución de encargos de inteligencia para varios clientes privados, y considera que estuvo involucrado en los supuestos servicios que Cenyt prestó a BBVA.

Eduardo Arbizu

Arbizu fue director global de Regulación y Control Interno de BBVA durante la presidencia de González. Está siendo investigado por presuntamente tener conocimiento de la contratación de los servicios de Villarejo, además de algunos de los encargados que llevó a cabo con su entramado empresarial. Arbizu fue despedido por la entidad en julio de 2019.

Eduardo Ortega

Ortega fue director de Servicios Jurídicos Contenciosos del BBVA desde 2014. Antes de su paso por BBVA, el jurista presidía la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha citado a Ortega por supuestamente tener conocimiento de algunos encargos bajo investigación y por su presunta participación en algunas decisiones.

Joaquín Gortari

Gortari fue el jefe de gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna de BBVA. La investigación lo ha citado por su presunta vinculación a algunos proyectos encargados al Grupo Cenyt.

Óscar Santos Touche

Touche trabajó en el área de Seguridad de BBVA y la Fiscalía sostiene que mantuvo la relación operativa con Villarejo y su entorno durante los últimos años investigados.

José Manuel García Crespo

Crespo fue uno de los máximos responsables de los servicios jurídicos de BBVA durante parte del periodo investigado.

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José Santiago Sánchez Aparicio, Antonio Bonilla y Manuel Vázquez López

Los tres figuran exmandos de la Policía Nacional son acusados de colaborar con el entorno de Villarejo. La Fiscalía alega que Aparicio, Bonilla y Vázquez López participaron en el presunto espionaje a través de la obtención de información para algunos trabajos de inteligencia.

Fuente: El Periódico