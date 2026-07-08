Garamendi defiende a Feijoó tras sus declaraciones sobre recortar salario cuando se esté de baja: “Ha tenido la sensibilidad de ver el problema”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha salido en defensa del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, que afirmó el pasado martes que creía que los trabajadores deberían cobrar menos mientras estuvieran de baja. El líder de la oposición calificó el aumento de la incapacidad temporal como "un cáncer", afirmando que su plan es reformar la normativa de bajas laborales "con o sin acuerdo".

“Puedes decir una frase y toda la vida vas a pagar por ella. Sinceramente, no creo que el presidente del Partido Popular sienta eso ni esté en eso. Sí creo que tiene la sensibilidad de pensar que hay un problema que hay que abordar”, ha querido justificar Garamendi, que ha asistido este miércoles a la jornada ‘Trabajo y Empresa’, organizada por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball, la patronal catalana.

Negociación colectiva

Respecto a la posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar menos cuando estén de baja, Garamendi ha reconocido que dicho mecanismo está o no presente en función de cada convenio colectivo. “Eso está en el ámbito de la negociación colectiva, y habrá que abordarlo ahí”,

“Es verdad que la ley marca que una persona que está de baja cobra una cantidad, y algunos convenios han permitido que se cobre otra. Lo que habría que detectar, dentro del espacio de la incapacidad temporal, es qué parte corresponde al absentismo profesional, porque también existe”, ha añadido Garamendi al hilo de la reflexión de Feijoó.

Casi un millón y medio de personas

En una intervención individual durante el acto de Foment, Garamendi se ha referido al absentismo laboral como “el gran problema de las empresas”. “El absentismo supone que, de los 18 millones de personas que trabajan en la iniciativa privada —en la pública no sabemos exactamente cuánto es—, cada día falten alrededor de 1.400.000 personas. Esa es la realidad”, ha denunciado.

Garamendi ha hablado también de la consecuencia económica directa de esta problemática. “Ese dato tiene un coste: unos 33.000 millones de euros, de los cuales 16.000 millones corresponden al Estado y 17.000 millones a las empresas. Y, sin embargo, parece que seguimos igual. Nosotros no decimos que sepamos cuál es la solución; decimos: sentémonos y hablemos”, ha abundado, recordando que CEOE ha planteado a los sindicatos “la necesidad de un nuevo contrato social”.

Los jóvenes se aprovechan

Del mismo modo, Garamendi ha matizado una reflexión que él mismo hizo, a finales del mes de abril, sobre la coincidencia de la mayor parte de las bajas de los menores de 35 años en lunes y viernes. “Son datos objetivos. Los datos indican que los menores de 35 años perdieron 9 millones de días. Y la realidad también es que una gran parte de las bajas se producen los viernes y los lunes”, ha reafirmado el patrono.

“No hablamos de accidentes, sino de que, de los 18 millones de personas que trabajan en la empresa privada, todos los días faltan al trabajo por incapacidad temporal, no por accidentes, alrededor de 1.400.000 personas. Muchas están enfermas, por lo que hablamos de reforzar la sanidad pública, ayudar a los médicos y, posiblemente, tener también más psicólogos”, ha ahondado Garamendi.

Garamendi ha defendido que, si se atajara la cuestión del absentismo, el Estado recuperaría fondos perdidos. “Si pudiera haber un coste menor, de 10.000 o 12.000 millones, se ahorrarían 5.000 millones. Y eso significaría que el Estado también se ahorraría otros 5.000 o 6.000 millones para utilizarlos en cosas que merecen la pena, entre otras, tener una mejor sanidad”, ha apostillado el dirigente.

Respaldo total

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con las palabras de Garamendi, a quien el patrono catalán dio su apoyo públicamente de cara a las próximas elecciones de CEOE.

“Creemos que el absentismo es un problema de país. No es un problema de los trabajadores, no es un problema de los empresarios: es un problema que tiene España y que debemos resolver conjuntamente a través de un diálogo profundo entre empresarios, trabajadores, sindicatos, administraciones y sociedad civil”, ha dejado claro.

Feijoó constata el problema

Sánchez Llibre ha apuntado que, en su opinión, los empresarios “han puesto el problema sobre la mesa, y ahora tenemos que buscar soluciones”. “Estas deben venir, o deben articularse, a través de la negociación colectiva. En algunos convenios ya se ha llegado a acuerdos en esta materia y en muchos otros no. Por tanto, tenemos una hoja de ruta que seguir y es un problema que debemos abordar”.

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Respecto a las declaraciones de Feijoó, Sánchez Llibre se ha limitado a afirmar que el presidente del PP “han constatado una problemática que existe”. “También es verdad que no solo hay absentismo, sino que hay absentistas profesionales. Y ahí me quedo con esa diferenciación. Pero, en todo caso, es un problema de país que hay que resolver. Por tanto, no voy a entrar en el fondo de declaraciones concretas”, ha apostillado.