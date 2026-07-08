Cuerpo calma las aguas ante la amenaza de Trump: "No hay ninguna medida sobre la mesa"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad institucional frente a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha calificado a España de "causa perdida" y ha ordenado cortar todo comercio bilateral entre países.

En una comparecencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para informar sobre el despliegue del Plan de Recuperación, el ministro ha afirmado que, ahora mismo, no hay ninguna medida sobre la mesa que pueda aplicar restricción alguna sobre el comercio, el transporte o los viajes entre España y EEUU.

La UE como salvaguarda

Al mismo tiempo, el ministro ha querido poner de manifiesto que la Comisión Europea ha salido al paso de Trump, asegurando que el bloque comunitario está preparado para defender los intereses de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros si se diera una circunstancia que sea perjudicial.

Cabe destacar que la UE cuenta con la prerrogativa exclusiva de negociar los acuerdos comerciales de todo el bloque, pues la política comercial es competencia exclusiva de Bruselas. Sin embargo, EEUU sí cuenta con la potestad de imponer gravámenes o prohibiciones al comercio a productos concretos. En caso de que lo hiciera, por ejemplo, sobre el aceite de oliva, sería una forma indirecta de dañar a España en concreto.

"Las relaciones comerciales con Estados Unidos se rigen en el marco de los acuerdos a los que llega la Comisión Europea, es decir, en el marco de la Unión y en ese marco nuestras empresas enfrentan las mismas condiciones que las empresas francesas, alemanas o el resto de la Unión Europea", ha explicado el ministro.

Mayor inversor extranjero

En el mismo tono, Cuerpo ha querido destacar "lo profundo y lo histórico" de las relaciones bilaterales entre España y EEUU en el ámbito comercial e inversor, siendo el país el mayor inversor extranjero en España, por delante de naciones como Francia o Reino Unido. "Más de 100.000 millones, por ejemplo, de stock de inversión de empresas españolas en EEUU", ha recordado.

"Tenemos que seguir trabajando, estamos abriendo oficinas comerciales, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos avanzando con nuestro plan de apoyo a las empresas ante los aranceles. Esta es la vía por la que vamos a seguir", ha indicado.

No es la primera vez

Cabe destacar que no es la primera vez que Trump amenaza de forma directa con cortar lazos comerciales con España. El pasado 3 de marzo, en una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump criticó la negativa de España a permitir usar a EEUU las bases de Morón de la Frontera y Rota para operaciones vinculadas a la guerra de Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio con España", afirmó Trump en aquella ocasión, dejando claro que no quería tener nada que ver con España en materia comercial. Al igual que en esta ocasión, la Unión Europea salió al paso, defendiendo que la política comercial es competencia comunitaria y que Trump no podría aislar a España de sus negocios sin dejar de intercambiar bienes y servicios con todo el bloque.

Garamendi reivindica "250 años de amistad"

Otro representante institucional, en este caso el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha querido mostrar un mensaje de normalidad ante el órdago de Trump. En un acto organizado por Foment del Treball, Garamendi ha defendido que, hace 250 años, España ya intervino "de una forma muy activa y principal" en la independencia de EEUU, cuyo aniversario precisamente celebraba el país hace pocos días.

"Es nuestro principal inversor, y las empresas americanas que están en España son para mí empresas españolas, y las defiendo a cal y canto. Tenemos más de 80.000 millones en activos de inversión en EEUU, y por tanto es el país más atractivo para invertir. Lo que valen son 250 años de trabajo y de amistad verdadera, y eso no lo podrá romper unas declaraciones de un día para otro", ha reflexionado el patrono.