RENFE
La alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable en Ciudad Real
El gestor ferroviario trabaja para resolver la incidencia de señalización
EFE
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable producido entre Ciudad Real y la localidad de Malagón (Ciudad Real), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en una publicación en sus redes sociales.
Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este martes y causó esas mismas demoras entre ambos destinos.
En el caso de este martes, el robo de cable provocó una incidencia en la señalización entre Urda (Toledo) y la propia Malagón.
Asimismo, el pasado sábado, día 4, Adif también informó de un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real, lo que arrojó retrasos de unos 25 minutos en los trenes de alta velocidad en el corredor sur.
- Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
- Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
- La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos: un tractor, varios terneros calcinados y el propietario herido
- José Sánchez, nuevo presidente de Leche Gaza: 'Probablemente seamos de las cooperativas que menos ganaderos pierden y más relevo generacional tienen
- Denuncian el robo de los embellecedores de cerraduras centenarias en Villanueva de Valrojo
- Incendio de un camión que transportaba pacas de paja en Cerecinos de Campos
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
- Adiós a la baliza v16: "Reflexión", la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso