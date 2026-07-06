El campo español ya ha recibido 1.100 millones por la crisis de fertilizantes causada por la guerra de Irán

Tras la reconversión energética, ahora toca la transformación agraria. Porque si algo ha vuelto a poner en evidencia la guerra de Oriente Medio ha sido la necesidad de que los alimentos que se consumen en España sean producidos en España y, a poder ser, con recursos también fabricados aquí. A partir de esta premisa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un plan nacional de fertilizantes que tiene por objetivo mejorar la eficiencia de su uso, reducir la dependencia exterior y mejorar la transparencia del mercado.

"Es un plan de soberanía alimentaria y autonomía estratégica", ha proclamado Sánchez, en una visita a una finca de producción de maíz en San Martín de la Vega, en la Comunidad de Madrid, en la que ha estado acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y en la que ha podido observar 'in situ' cómo la tecnología trabaja cada vez más al servicio de los agricultores, con la incorporación, en este caso, de drones que son capaces de detectar las necesidades de fertilización que tienen los cultivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes, este lunes en la Finca de Maíz de San Martín de la Vega (Madrid). / J.J.Guillen / EFE

El presidente ha defendido el apoyo que su Ejecutivo ha dado al sector primario ante crisis como la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Medio y ha afirmado que el Gobierno ha protegido a los agricultores "con hechos y no solo con palabras", consciente de que "muchas explotaciones trabajan con márgenes muy estrechos".

1.100 millones en ayudas

Así, por ejemplo, ha informado de que este lunes se ha publicado el primer listado de 425.000 beneficiarios de las ayudas para la compra de fertilizantes por más de 600 millones de euros. Se trata, según el presidente, de dar "respuesta estructural a desafíos coyunturales" y conseguir una agricultura "más sostenible", que tiene que ser "más eficiente" para ser "más competitiva y menos dependiente del exterior". En total, se han destinado más de 1.100 millones de euros para ayudar al sector primario desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hace cuatro meses, una cifra que es más del doble de la media europea, ha destacado el presidente del Gobierno.

Para ello, ha subrayado, este plan estatal tiene "recursos, calendario, medidas concretas", así como "clara vocación de escucha" para que "prime la voz" del agricultor, ha añadido. Para su ejecución, ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial y, posteriormente, comenzará el diálogo con "todas" las administraciones competentes y los agentes, con el objetivo de que esté listo para el primer trimestre de 2027, ha asegurado el presidente del Gobierno, quien cree que el plan es "relevante" y hace que España tenga "muchas opciones de seguir siendo una potencia agroalimentaria".

El nuevo plan

Tres aspectos ha resaltado Sánchez del nuevo plan, que estará alineado con el plan de acción de fertilizantes de la Unión Europea, "aunque aquí España ha actuado con más celeridad que Bruselas": el impulso de la agricultura de precisión y herramientas digitales para ajustar las dosis de abonado a cada parcela, la autonomía estratégica y la transparencia en los precios.

Con vistas a reducir la dependencia exterior, se pretende impulsar el hidrógeno verde y el amoniaco verde para fabricar fertilizantes; aprovechar el biogás, los digestatos y otros subproductos; cambiar la normativa para facilitar el uso seguro de residuos y materias primas secundarias; y desarrollar nuevas fuentes de nutrientes. También refuerza el asesoramiento de los agricultores, la promoción de prácticas agrarias que mejoren el aprovechamiento de los nutrientes y el impulso a los bioestimulantes y la investigación de nuevas variedades.

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Todo ello después de que, como ha indicado el ministro de Agricultura, Luis Plana, desde el inicio de la guerra de Ucrania (en febrero de 2022) y hasta finales de 2025, el incremento medio de los fertilizantes haya sido de un 60%, a lo que se une un aumento de más de un 30% por el conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero pasado.